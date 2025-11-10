Осем души загинаха при експлозия близо до Червената крепост в индийската столица Делхи, съобщиха властите

Паркиран автомобил се взриви близо до метростанция до Червената крепост в индийската столица Делхи, при което бяха опожарени няколко превозни средства и загинаха най-малко осем души, предаде ПТИ, като се позова на официални представители.

Двадесет и четирима души са били ранени при експлозията, станала в натоварен час, когато в района е имало много хора. Ранените са откарани в болница.

На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на експлозията са били разпръснати части от тела.

Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги, цитиран от Ройтерс.

Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17-и век. Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.