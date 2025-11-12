Индийските власти задържаха няколко заподозрени в Кашмир във връзка с разследването около експлозията на кола в Делхи

Подробно търсене

Индийски военнослужещ по улиците на град Сринагар в контролираната от Индия част на региона Кашмир (12.11.2025 г.). Снимка: АП/ Mukhtar Khan
Шринагар ,  
12.11.2025 13:34
 (БТА)

Индийските служби за сигурност са задържали няколко заподозрени в размирния регион Кашмир като част от разследването на смъртоносната експлозия на автомобил в Делхи по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители. 

Експлозията стана в понеделник близо до Червената крепост в Делхи - историческа забележителност в индийската столица. При взрива загинаха осем души, а няколко бяха ранени. Вчера властите обявиха, че разследват случая като възможен терористичен акт, което дава на разследващите органи по-широки правомощия да задържат или арестуват хора. 

Червената крепост датира от 17-ти век и популярна туристическа атракция. Тя е и мястото, където премиерите на Индия произнасят реч по случай Деня на независимостта на страната - 15 август. 

Ако се потвърди, че става дума за атентат, това ще бъде най-смъртоносната експлозия в индийската столица от 2011 г. насам. 

Най-малко петима души са задържани за разпит при поредица специализирани операции, извършени през нощта в южния район Пулвама в индийската част на Кашмир, съобщиха полицейски служители. 

Взривът в понеделник стана няколко часа, след като полицията в контролираната от Индия част на Кашмир обяви, че е разбила предполагаема терористична клетка, действаща на територия от размирния регион до покрайнините на Делхи. Най-малко седем души, включително двама лекари, бяха арестувани, а полицията конфискува оръжия и голямо количество материали за производство на бомби във Фаридабад, град в щата Хариана, близо до Делхи. 

Индийските медии съобщават, че експлозията може да е свързана с тази клетка. Полицията не е коментирала официално операцията и арестите, позовавайки се на продължаващото разследване. 

Четирима полицейски служители в Кашмир заявиха, че разследването, което ги е довело до клетката, е започнало с рутинна проверка на антииндийски плакати, появили в средата на миналия месец се в квартал в град Шринагар в Кашмир. Плакатите заплашват с атаките индийските войски, разположени в региона Кашмир. 

Полицейските служители, пожелали да останат нанезовани, заявиха, че записите от камерите за видеонаблюдение са помогнали за идентифицирането на заподозрените, което първоначално е довело до задържането на най-малко трима души. 

Пред следващите три седмици разпитите са довели до задържането на двама лекари от района Кашмир, работещи в два различни града, както и на други двама заподозрени в размирния район, подчертаха полицаите. 

Индийските медии съобщават, че полицията разследва дали друг заподозрян член на същата клетка, също лекар от Кашмир, преподаващ в медицински университет във Фаридабад, е управлявал автомобила, който е експлодирал. Полицията не е потвърдила тези съобщения, но индийските медии твърдят, че лекарят може да е предизвикал експлозията умишлено, за да избегне арест, или да е превозвал експлозиви, които са се взривили случайно. 

Говорителят на полицията в Делхи Санджай Тиаги заяви, че разследващите проучват "всички възможни версии, включително терористична атака, случаен взрив или някаква повреда в колата". 

Шагуфта Ян, снаха на лекаря в кашмирския район Пулвама, заяви, че семейството не е чувало нищо от него от миналия петък, когато му е казала, че полицията го търси.

"Той ни се обади в петък и аз му казах да се прибере вкъщи. Той каза, че ще дойде след три дни", подчерта тя. "Това беше последният път, когато говорихме с него", каза Шагуфта Ян и добави, че полицията е дошла в дома им в понеделник вечер и е задържала майката и двама от братята на лекаря за разпит. 

/ДИ/

