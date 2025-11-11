Безкрайно харесах книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“ в мига, в който я зърнах, каза зам.-министър доц. Тодор Чобанов на премиерата

Тази книга е самата светлина, която аз безкрайно харесах в мига, в който я зърнах. Искрено се надявам Бог да благослови всички тези, които работиха по нейното създаване, които работят с прекрасните хора, които днес видяхме да изиграват най-вълнуващата версия на „Ромео и Жулиета“, която съм виждал в живота си. Искрено се развълнувах. Това каза зам.-министърът на културата доц. Тодор Чобанов на премиерата на книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“.

На събитието децата от фондация „Светът на Мария“ представиха и собствен сценичен прочит на Шекспировата пиеса под ръководството на актрисата Ива Тодорова.

Това е първото в България адаптирано издание на класическо произведение, създадено специално за хора със затруднения в разбирането. Изданието представлява преразказ на Шекспировата пиеса по стандартите за лесно четене, придружен от илюстрации. Книгата е разработена с участието на над 40 младежи от центъра.

Гергана Табакова е координатор на проекта, илюстратор на изданието е Ива Иванова, Мария Вълкова е художник, а Мария Алексиева — редактор на адаптирания текст. Ръководител на творческите занимания по пиесата е Ива Тодорова.

„За нас да направим тази книга е огромна радост. Най-хубавото е, че в процеса участваха 40 души от дневния център. Текстът на Шекспир е труден, а трябваше да бъде разбираем, без да изгуби духа на пиесата. Ива и младежите се справиха чудесно“, каза Миряна Сирийски, директор на фондация „Светът на Мария“.

Според Мария Вълкова най-ценният елемент в изданието е съвместната работа с участниците от центъра. „Най-ценното е, че книжката е направена заедно с децата", отбеляза тя.

Илюстраторът Ива Иванова уточни, че основната задача е била илюстрациите да са естетически издържани, но да не изместват фокуса от текста „Груповата работа беше много важна. Илюстрациите трябва да изглеждат красиви, но да не водят разказа – акцентът остава върху думите.“

„Щастлив съм, че от „И ние играем“ животът продължава с „И ние четем „Ромео и Жулиета“, каза режисьорът Стоян Радев, чиято пиеса „И ние играем „Ромео и Жулиета“ е вдъхновила проекта.

Директорът на фондацията Цецка Караджова допълни, че човешката история в пиесата „говори език, който всички разбираме“, а актьорите от центъра са вложили „много страст и вяра“. Тя разказа, че за първи път е видяла подобно издание преди 15 години. „За мен е огромно удоволствие, че успяхме да реализираме тази идея търпеливо, бавно и по най-правилния начин“, посочи тя.

Сред гостите бе и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Както БТА писа, изданието е в тираж 1000 броя, разпространява се безплатно и е достъпно както на хартиен носител чрез фондацията, така и в електронен формат, включващ допълнителни материали за „Ромео и Жулиета“.