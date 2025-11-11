Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“, създадена за хора със затруднения в разбирането, ще бъде представена днес

Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“ на фондация „Светът на Мария“ ще бъде представена на 11 ноември в галерия „Кредо Бонум“ в София. Това е първото в България адаптирано издание на класическо литературно произведение, създадено за хора със затруднения в разбирането, съобщават организаторите.

По думите им книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“ предлага преразказ на Шекспировата пиеса по стандартите за лесно четене, съпроводен от илюстрации и разработен с участието на над 40 младежи от Дневен център „Светове“. По време на премиерата участниците в центъра ще представят свой сценичен прочит на произведението под ръководството на актрисата Ива Тодорова.

Изданието е в тираж 1000 броя, разпространява се безплатно и е достъпно както на хартиен носител чрез фондацията, така и в електронен формат, включващ допълнителни материали за „Ромео и Жулиета“, уточняват от екипа.

/ВСР