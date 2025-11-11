Подробно търсене

Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“, създадена за хора със затруднения в разбирането, ще бъде представена днес

Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“, създадена за хора със затруднения в разбирането, ще бъде представена днес
Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“, създадена за хора със затруднения в разбирането, ще бъде представена днес
Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“, създадена за хора със затруднения в разбирането, ще бъде представена на 11 ноември. Снимка: Фондация „Светът на Мария“
София,  
11.11.2025 06:05
 (БТА)

Книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“ на фондация „Светът на Мария“ ще бъде представена на 11 ноември в галерия „Кредо Бонум“ в София. Това е първото в България адаптирано издание на класическо литературно произведение, създадено за хора със затруднения в разбирането, съобщават организаторите.

По думите им книгата „И ние четем „Ромео и Жулиета“ предлага преразказ на Шекспировата пиеса по стандартите за лесно четене, съпроводен от илюстрации и разработен с участието на над 40 младежи от Дневен център „Светове“. По време на премиерата участниците в центъра ще представят свой сценичен прочит на произведението под ръководството на актрисата Ива Тодорова.

Изданието е в тираж 1000 броя, разпространява се безплатно и е достъпно както на хартиен носител чрез фондацията, така и в електронен формат, включващ допълнителни материали за „Ромео и Жулиета“, уточняват от екипа.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

03.11.2025 17:05

Курсистите от фондация „Светът на Мария“ получиха своите сертификати от програмата за базови дигитални умения във ВУТП

На тържествена церемония във Висшето училище по телекомуникации и пощи младежите от фондация „Светът на Мария“ получиха своите сертификати за успешно проведен курс по базови дигитални умения. Курсът бе част от програмата „Жените в технологиите –
03.10.2025 16:45

Младежи от фондация „Светът на Мария“ се присъединяват към обучителната програма Women in Tech

Дамите от първия курс за новата академична година от глобалната обучителна програма “Women in tech – Жените в технологиите” получиха своите сертификати днес във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Специални гости на тяхното завършване бяха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:21 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация