Евентуално анексиране на Западния бряг от страна на Израел е "червена линия" за ЕС, заяви Макрон след среща с палестинския президент Абас

Атанаси Петров
Френският президент Еманюел Макрон и палестинският президент Махмуд Абас по време на срещата им в Париж, 11 ноември 2025 г. Снимка: Christophe Petit Tesson, Pool via AP
Париж,  
11.11.2025 21:20
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон прие днес в Елисейския дворец палестинския президент Махмуд Абас, съобщи Франс прес. 

"Плановете на Израел за частично или пълно анексиране на Западния бряг представляват червена линия. С нашите европейски партньори ще реагираме твърдо, ако тези планове бъдат изпълнени", заяви Макрон след срещата.

"Насилието от страна на израелските заселници и ускоряването на проектите за заселване достигат нови рекорди, които застрашават стабилността на Западния бряг и представляват нарушения на международното право", посочи френският президент.

По време на срещата Абас потвърди ангажиментите си да извърши реформи в Палестинската автономна власт, включително бързо да организира избори.

"Подновяваме ангажимента си тук пред вас по отношение на реформите, включително организиране на президентски и парламентарни избори", каза Махмуд Абас. 

Насрочването на избори е обвързано с втората фаза от споразумението за прекратяването на огъня в Газа, което включва и разоръжаването на ислямистката групировка "Хамас". 

Абас и Макрон обявиха също създаването на съвместна комисия за изготвяне на конституция на палестинската държава.

