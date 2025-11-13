Подробно търсене

Израелски заселници са подпалили и осквернили джамия на Западния бряг

Виктор Турмаков
Осквернени екземпляри от Корана в град Деир Истия в Западния бряг. 13 ноември 2025 г. AP Photo/Nasser Nasser
Тел Авив,  
13.11.2025 17:19
 (БТА)
Израелски заселници са подпалили джамия в палестинско село на Западния бряг през нощта. В допълнение те са надраскали стените на храма с изпълнени с омраза послания, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това се случва малко, след като израелски ръководители осъдиха скорошна атака на израелски заселници на Западния бряг срещу палестинци.

Стена, най-малко три екземпляра на Корана и част от килимите в джамията в Деир Истия са били подпалени. Заселниците са написали на иврит и послания като: „Не се страхуваме“, „Пак ще си отмъстим“ и „Продължавайте с осъждането“. Генерал-майор Ави Блут, ръководител на израелското Централно командване вчера осъди насилието. Израелските военни съобщиха, че са изпратили военни да разследват местопроизшествието, но не са идентифицирали заподозрени. Случаят е предаден на израелската полиция и агенция за сигурност.

Палежът и оскверняването на джамията е последната от поредица атаки, които предизвикаха безпокойство от страна на висши служители, военни лидери и администрацията на Тръмп.

На вчерашна пресконференция държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че има „известна загриженост относно събитията на Западния бряг, които биха могли да се разпространят и да създадат ефект, който би могъл да подкопае това, което правим в Газа“.

/ГГ/

Свързани новини

12.11.2025 17:20

Израелският президент осъди насилието от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг

Израелският президент осъди днес "шокиращото и тежко" нападение от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг и призова за край на вълната от насилие в окупираната територия, предаде Асошиейтед прес.
12.11.2025 14:59

ННА: Ливанската партия „Катаиб" публикува изявление, в което критикува „Хизбула“

Ливанската партия „Катаиб“ (Фаланга) обвини „Хизбула“, че действа така сякаш „успокоява Израел“ и използва оръжията си, за да сплашва ливанската държава и собствените си граждани, вместо да се изправя срещу враговете на страната, осъждайки продължаващото неподчинение и отказ на групировката да се разоръжи, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
11.11.2025 21:55

Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг, съобщи израелската армия

Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг днес, опожарявайки земеделски земи и автомобили, съобщиха израелската армия и палестински представители, цитирани от Ройтерс.
08.11.2025 07:31

Нападенията на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг достигнаха рекорден брой през октомври, съобщи ООН

Еврейски заселници са извършили най-малко 264 атаки срещу палестинци на окупирания Западен бряг през миналия месец октомври, което е рекорден брой нападения за месец, откакто ООН започна да води статистика по този показател през 2006 г., предаде Ройтерс.

