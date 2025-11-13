Израелски заселници са подпалили и осквернили джамия на Западния бряг

Израелски заселници са подпалили джамия в палестинско село на Западния бряг през нощта. В допълнение те са надраскали стените на храма с изпълнени с омраза послания, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това се случва малко, след като израелски ръководители осъдиха скорошна атака на израелски заселници на Западния бряг срещу палестинци.

Стена, най-малко три екземпляра на Корана и част от килимите в джамията в Деир Истия са били подпалени. Заселниците са написали на иврит и послания като: „Не се страхуваме“, „Пак ще си отмъстим“ и „Продължавайте с осъждането“. Генерал-майор Ави Блут, ръководител на израелското Централно командване вчера осъди насилието. Израелските военни съобщиха, че са изпратили военни да разследват местопроизшествието, но не са идентифицирали заподозрени. Случаят е предаден на израелската полиция и агенция за сигурност.

Палежът и оскверняването на джамията е последната от поредица атаки, които предизвикаха безпокойство от страна на висши служители, военни лидери и администрацията на Тръмп.

На вчерашна пресконференция държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че има „известна загриженост относно събитията на Западния бряг, които биха могли да се разпространят и да създадат ефект, който би могъл да подкопае това, което правим в Газа“.