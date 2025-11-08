Нападенията на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг достигнаха рекорден брой през октомври, съобщи ООН

Еврейски заселници са извършили най-малко 264 атаки срещу палестинци на окупирания Западен бряг през миналия месец октомври, което е рекорден брой нападения за месец, откакто ООН започна да води статистика по този показател през 2006 г., предаде Ройтерс.

В изявление на ООН, предупреждаващо за рязкото увеличаване на насилието, Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) заяви, че нападенията, които са приключили с пострадали и повредено имущество, са достигнали средно до осем дневно.

"От 2006 г. насам ОСНА е регистрирала над 9600 подобни нападения. Около 1500 от тях са тази година, което е приблизително 15% от всички досега", се казва в изявлението.

Населяван от над 2,7 милиона палестинци, Западният бряг от години е в основата на плановете за бъдеща палестинска държава, която да съществува заедно с Израел, но поредица от израелски правителства постепенно разширява присъствието на еврейски заселници там, разпокъсвайки палестинското население, посочва Ройтерс.

ООН, палестинците и повечето държави смятат еврейските селища за незаконни съгласно международното право, обръща внимание световната агенция. Израел оспорва това.

Над половин милион еврейски заселници живеят на Западния бряг.

OCHA заяви, че съгласно потвърдените данни до сряда 42 палестински деца са били убити от израелските сили на Западния бряг само от началото на годината.

"Това означава, че един на всеки петима палестинци, убити от израелските сили на Западния бряг през 2025 г., е бил дете", посочи Службата на ООН.

Атаките на Западния бряг продължават въпреки договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа миналия месец, след което до голяма степен сраженията спряха, а всички останали живи израелски заложници бяха освободени от радикалната палестинска групировка "Хамас".