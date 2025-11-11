Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг, съобщи израелската армия

Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг днес, като са подпалили земеделски земи и превозни средства, съобщиха израелската армия и палестински представители, цитирани от Ройтерс.

Израелската армия заяви, че нейни войски са се намесили, след като десетки маскирани израелски заселници са атакували палестинци, четирима от които са били ранени. Израелските сили за сигурност посочват, че са прекратили конфронтацията и са разпръснали тълпата.

Палестинският Червен полумесец съобщи, че е приел за лечение трима души, пребити с прътове и камъни. Израелската полиция каза, че четирима израелци са заподозрени и са задържани за разпит.

По последни данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през октомври са регистрирани най-малко 264 нападения над палестинци на Западния бряг - най-високият месечен брой от 2006 г., когато организацията започва да води подобна статистика.

Палестинският министър Муаяд Шабан заяви, че заселници са подпалили четири камиона, земеделска земя, помещения и палатки, принадлежащи на палестинци.