Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг, съобщи израелската армия

Атанаси Петров
Жители на село близо до Рамала оглеждат опожарена кола на фона на увеличението на нападенията от страна на израелски заселници на Западния бряг, 29 октомври 2025 г. Снимка: АП/Nasser Nasser
Рамала,  
11.11.2025 21:55
 (БТА)
Маскирани израелски заселници раниха четирима палестинци на Западния бряг днес, като са подпалили земеделски земи и превозни средства, съобщиха израелската армия и палестински представители, цитирани от Ройтерс.

Израелската армия заяви, че нейни войски са се намесили, след като десетки маскирани израелски заселници са атакували палестинци, четирима от които са били ранени. Израелските сили за сигурност посочват, че са прекратили конфронтацията и са разпръснали тълпата. 

Палестинският Червен полумесец съобщи, че е приел за лечение трима души, пребити с прътове и камъни. Израелската полиция каза, че четирима израелци са заподозрени и са задържани за разпит. 

По последни данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през октомври са регистрирани най-малко 264 нападения над палестинци на Западния бряг - най-високият месечен брой от 2006 г., когато организацията започва да води подобна статистика.

Палестинският министър Муаяд Шабан заяви, че заселници са подпалили четири камиона, земеделска земя, помещения и палатки, принадлежащи на палестинци.

/ВА/

Свързани новини

08.11.2025 07:31

Нападенията на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг достигнаха рекорден брой през октомври, съобщи ООН

Еврейски заселници са извършили най-малко 264 атаки срещу палестинци на окупирания Западен бряг през миналия месец октомври, което е рекорден брой нападения за месец, откакто ООН започна да води статистика по този показател през 2006 г., предаде Ройтерс.
07.11.2025 15:32

Израелската армия каза, че е убила на Западния бряг двама младежи, които са хвърляли коктейли "Молотов"

Израелските въоръжени сили обявиха, че са убили двама младежи, които според тях са хвърляли коктейли "Молотов", в село Джудейра, на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес.

