Подробно търсене

Израел обяви, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник

Владимир Арангелов
Израел обяви, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник
Израел обяви, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник
Автомобили на Червения кръст транспортират останки, които се предполага, че са на израелски заложник в ивицата Газа, 13 ноември 2025 година. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
13.11.2025 21:27
 (БТА)
Етикети

Израелската армия обяви днес, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник, предаде Асошиейтед Прес.

От началото на прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ на 10 октомври на Израел бяха предадени останките на 24 заложници. Ако Израел потвърди, че предаденото днес тяло е на заложник, това ще означава, че в Газа остават телата на още трима заложници.

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Израел предава по 15 тела на палестинци в замяна за останките на всеки един заложник. Министерството на здравеопазването в Газа каза, че досега са били получени телата на общо 315 палестинци.

/ВА/

Свързани новини

13.11.2025 17:19

Израелски заселници са подпалили и осквернили джамия на Западния бряг

Израелски заселници са подпалили джамия в палестинско село на Западния бряг през нощта. В допълнение те са надраскали стените на храма с изпълнени с омраза послания, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това се случва малко, след като
13.11.2025 16:17

Прилагането на плана на Тръмп за Газа очаквано започна да буксува

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи тържествено в края на септември своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. И наистина, до голяма степен оръжията замлъкнаха, а останалите живи заложници бяха освободени на 13 октомври - две години след като бяха отвлечени от бойци на "Хамас" при атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
13.11.2025 02:28

Рубио отхвърли критиките към САЩ, отправени на срещата на Г-7 заради ударите по наркотрафиканти в Карибите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли критиките, отправени към САЩ от някои съюзници на Вашингтон във връзка със законността на американските удари по плавателни съдове в Карибско море, предаде Ройтерс. Рубио заяви, че европейците нямат право да диктуват на Вашингтон как да защитава националната си сигурност, допълни агенцията.
13.11.2025 00:19

Рубио каза, че според оценката на САЩ Русия в действителност не иска мир, а случващото се на Западния бряг може да подкопае усилията за Газа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че към дадения момент оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна, предаде Ройтерс.
12.11.2025 21:06

Израел отговаря на въпроси на ООН във връзка с доклади за изтезания на палестинци

Израел беше призован да отговаря на въпроси пред Комитета на ООН против изтезанията вчера и днес, който изброи редица доклади, сочещи актове на изтезания срещу палестинци, задържани в Израел, особено след атаките от 7 октомври 2023 г., предаде Франс
12.11.2025 18:54

Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир в Газа, заяви Вадефул

Г-7 настоява да получи мандат от Съвета за сигурност на ООН, за да гарантира бързо прилагане на мирния план за ивицата Газа, заяви министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.
12.11.2025 17:48

Предполагаем член на „Хамас“ бе арестуван в Германия за доставка на оръжия

Предполагаем член на „Хамас“ бе арестуван в Германия по обвинения в доставка на оръжия, които се предполага, че са били предназначени за атаки срещу израелски или еврейски институции, предаде ДПА, позовавайки се на германската прокуратура.
12.11.2025 17:20

Израелският президент осъди насилието от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг

Израелският президент осъди днес "шокиращото и тежко" нападение от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг и призова за край на вълната от насилие в окупираната територия, предаде Асошиейтед прес.
12.11.2025 11:57

Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа на фона ново изостряне на отношенията с Анкара

В неделя израелският министър на отбраната Израел Кац и правителствен говорител отново заявиха, че Израел не желае в Газа да бъдат разполагани турски войници като част от бъдещите многонационални мироопазващи сили, които се предвижда да поемат
12.11.2025 11:37

Израел съобщи, че граничният пункт "Зиким" в Северна Газа отново е отворен за камиони с хуманитарна помощ

Израел отвори отново граничния контролно-пропускателен пункт "Зиким" за преминаване на камиони с хуманитарна помощ за Газа, съобщи КОГАТ, административен орган към израелското Министерство на отбраната, отговарящ за хуманитарната подкрепа за палестинците, предаде Ройтерс.
12.11.2025 04:01

Макрон и Абас планират комитет за консолидиране на палестинската държава

Франция и Палестинската автономна власт (ПАВ) планират да създадат съвместен комитет, който да работи по консолидирането на бъдеща палестинска държава, предаде ДПА. "Този ​​комитет ще се занимава с всички правни, конституционни, институционални и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация