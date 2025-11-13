Израел обяви, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник

Израелската армия обяви днес, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник, предаде Асошиейтед Прес.

От началото на прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ на 10 октомври на Израел бяха предадени останките на 24 заложници. Ако Израел потвърди, че предаденото днес тяло е на заложник, това ще означава, че в Газа остават телата на още трима заложници.

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Израел предава по 15 тела на палестинци в замяна за останките на всеки един заложник. Министерството на здравеопазването в Газа каза, че досега са били получени телата на общо 315 палестинци.