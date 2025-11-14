Подробно търсене

Десислава Иванова
Израел потвърди, че предадените му снощи тленни останки са на заложник - 73-годишния Мени Годард
Седемдесет и три годишният Мени Годард, убит при нападението на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., след което тялото му било отнесено в ивицата Газа. Снимка: Форум на семействата на заложници и изчезнали хора чрез АП
Йерусалим,  
14.11.2025 05:29
 (БТА)
Израел потвърди снощи, че тленните останки, предадени по-рано от палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", са на заложник - израелския гражданин Мени Годард, убит на 7 октомври 2023 г. на 73-годишна възраст.

Съгласно споразумението за спиране на огъня, влязло в сила в Газа на 10 октомври под натиска на САЩ, "Хамас" и съюзниците му трябва да върнат телата на още трима заложници - двама израелци и един тайландец.

"След процеса на идентификация, извършен от Националния институт за съдебна медицина, представители на [армията] информираха семейството на Мени Годард, че тялото му е репатрирано в Израел", се казва в изявление от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Мени Годард е бил убит в дома си в кибуца Беери заедно с 63-годишната си съпруга Айелет Годард. Бързо беше установено, че той е заложник, но съдбата му бе неизвестна, докато през февруари 2024 г. израелската армия не съобщи, че той е бил убит в деня на нападението, като тялото на съпругата му е било намерено и разпознато на място.

Двамата имат четири деца и шестима внуци.

Според неговия кибуц Мени Годард е роден в Тел Авив, а майка му е оцеляла от Холокоста. Той се мести в Беери като тийнейджър. През живота си е бил футболист, войник в Арабско-израелската война от 1973 г., спасител, печатар, бакалин, футболен треньор, отговарял е за басейна и финансите на кибуца.
   

/ДИ/

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи тържествено в края на септември своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. И наистина, до голяма степен оръжията замлъкнаха, а останалите живи заложници бяха освободени на 13 октомври - две години след като бяха отвлечени от бойци на "Хамас" при атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

