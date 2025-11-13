Военните крила на "Хамас" и "Ислямски джихад" обявиха, че до края на деня ще предадат тялото на един израелски заложник

Подробно търсене

Габриела Иванова
Бойци на "Хамас" и египетски работници издирват телата на израелски заложници в квартал "Шиджая" в град Газа, 5 ноември 2025 г. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Кайро ,  
13.11.2025 15:36
 (БТА)
Военните крила на "Хамас" и "Ислямски джихад" обявиха, че ще предадат тялото на един израелски заложник в 20:00 ч. днес (и българско време), съобщи Ройтерс. 

Ако тялото бъде предадено, в Газа ще останат телата на още трима заложници.

Групировката "Ислямски джихад", която е съюзник на "Хамас" и също взе заложници по време на нападението на 7 октомври 2023 г., довело до войната, заяви, че тялото е било открито в Хан Юнис, в южната част на ивицата.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня от миналия месец "Хамас" освободи всички 20 оцелели заложници, които все още се намираха в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници. Споразумението включва и предаването на телата на 28 заложници в замяна на останките на 360 бойци.

