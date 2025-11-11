Подробно търсене

Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер подаде оставка

Атанаси Петров
Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер подаде оставка
Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер подаде оставка
Рон Дермър. Снимка: Amir Cohen/Pool Photo via AP
Йерусалим,  
11.11.2025 22:20
 (БТА)

Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер подаде оставка, предаде Ройтерс. Дермер играеше водеща роля в преговорите, свързани с войната в ивицата Газа и беше близък довереник на премиера Бенямин Нетаняху.

Дермер беше назначен на поста в края на 2022 г., като преди това той беше посланик на Израел в САЩ.

В писмо до Нетаняху, което бе публикувано в израелски медии, роденият в САЩ Дермер посочва, че той е поел анганжимент към семейството си да не се задържа на министерския пост повече от две години. Той казва също, че вече два пъти е нарушавал своето обещание и е удължавал работата си в правителството.

Дермер казва, че през юни за първи път е удължил престоя си в израелското управление, за да работи с премиера Нетаняху за "премахване на екзистенциалната заплаха от военния ядрен потенциал на Иран". По-късно е решил да остане министър, за да участва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа и за връщането на израелските заложници през октомври.

"Не зная какво да очаквам в бъдеще, но знам със сигурност, че ще продължавам да давам своя принос за бъдещето на еврейския народ", казва още Рон Дермер в писмото си.

Освен като един един от най-доверените съветници на Нетаняху, Дермер е известен и с това, че е преговарял както с администрацията на Тръмп, така и с арабските страни, за прекратяването на огъня в Газа. 

/ВА/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:43 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация