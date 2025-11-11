Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер подаде оставка, предаде Ройтерс. Дермер играеше водеща роля в преговорите, свързани с войната в ивицата Газа и беше близък довереник на премиера Бенямин Нетаняху.

Дермер беше назначен на поста в края на 2022 г., като преди това той беше посланик на Израел в САЩ.

В писмо до Нетаняху, което бе публикувано в израелски медии, роденият в САЩ Дермер посочва, че той е поел анганжимент към семейството си да не се задържа на министерския пост повече от две години. Той казва също, че вече два пъти е нарушавал своето обещание и е удължавал работата си в правителството.

Дермер казва, че през юни за първи път е удължил престоя си в израелското управление, за да работи с премиера Нетаняху за "премахване на екзистенциалната заплаха от военния ядрен потенциал на Иран". По-късно е решил да остане министър, за да участва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа и за връщането на израелските заложници през октомври.

"Не зная какво да очаквам в бъдеще, но знам със сигурност, че ще продължавам да давам своя принос за бъдещето на еврейския народ", казва още Рон Дермер в писмото си.

Освен като един един от най-доверените съветници на Нетаняху, Дермер е известен и с това, че е преговарял както с администрацията на Тръмп, така и с арабските страни, за прекратяването на огъня в Газа.