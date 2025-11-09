"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тялото на убит през 2014 г. израелски военнослужещ

Военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас" заяви, че днес в 14:00 ч. местно време (и българско) ще предаде тялото на израелски военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Ройтерс.

Бригадите "Изедин ал Касам" посочиха, че е било установено, че тялото се намира в тунел под град Рафах, в южната част на ивицата Газа. Офицерът от израелската армия е бил убит от палестински бойци при засада по време на предишната война между Израел и "Хамас" - през 2014 г.

Съгласно сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня "Хамас" върна на Израел всички 20 живи заложници, държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници. Освен това споразумението предвижда предаването на телата на 28 мъртви заложници в замяна на тленните останки на 360 палестински бойци.

Досега групировката "Хамас" е предала телата на 23 заложници и е получила телата на 3000 палестинци, отбелязва Ройтерс.