Подробно търсене

"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тялото на убит през 2014 г. израелски военнослужещ

Николай Велев
"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тялото на убит през 2014 г. израелски военнослужещ
"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тялото на убит през 2014 г. израелски военнослужещ
Освободеният израелски заложник Матан Ангрест, който има и българско гражданство, държи снимка на убития през 2014 г. военнослужещ Хадар Голдин, чието тяло се очаква днес да бъде предадено на Израел. Тел Авив, 8 ноември 2025 г. Снимка: АП/Махмуд Илеан 
Рафах ,  
09.11.2025 13:43
 (БТА)
Етикети

Военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас"  заяви, че днес в 14:00 ч. местно време (и българско) ще предаде тялото на израелски военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Ройтерс.

Бригадите "Изедин ал Касам" посочиха, че е било установено, че тялото се намира в тунел под град Рафах, в южната част на ивицата Газа. Офицерът от израелската армия е бил убит от палестински бойци при засада по време на предишната война между Израел и "Хамас" - през 2014 г.

Съгласно сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня "Хамас" върна на Израел всички 20 живи заложници, държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници. Освен това споразумението предвижда предаването на телата на 28 мъртви заложници в замяна на тленните останки на 360 палестински бойци.

Досега групировката "Хамас" е предала телата на 23 заложници и е получила телата на 3000 палестинци, отбелязва Ройтерс.

/ИТ/

Свързани новини

08.11.2025 09:23

Израел обяви, че заложникът, чието тяло бе върнато вчера от ислямистки бойци, е с израелско и аржентинско гражданство

Тялото на заложник, върнат в петък вечерта в Газа от палестинските ислямистки движения Хамас и Ислямски джихад, е идентифицирано като това на израелско-аржентинеца Лиор Рудаеф, обяви израелската армия в събота. „След процеса на идентификация от
08.11.2025 05:21

Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел

Палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад" снощи предаде тялото на починал заложник, като част от споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.
07.11.2025 22:50

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.
07.11.2025 18:49

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
06.11.2025 17:06

Израел идентифицира последното тяло на върнат от Газа заложник като това на танзанийски студент

Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.
06.11.2025 12:20

Израел съобщи, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания

Израел съобщи днес, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания, чието тяло е било отнесено в ивицата Газа след убийството му при атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес. "След приключването на процеса по
05.11.2025 22:22

Израел получи от "Хамас" тяло, за което се предполага, че е на заложник

Израелската армия заяви днес, че групировката "Хамас" е предала тялото на вероятно болен заложник на Червения кръст в Газа, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е поредната стъпка съгласно примирието, сключено с посредничеството на
05.11.2025 19:16

Военното крило на "Хамас" съобщи, че ще предаде днес тялото на загинал заложник

Военното крило на "Хамас" казва, че ще предаде днес тялото на загинал заложник, предаде Ройтерс. В същото време израелските въоръжени сили заявиха, че се убили двама палестинци, които са се приближили по "заплашителен" начин към мястото на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:54 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация