Елена Инджева
Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент
Бойци на палестинското ислямистко движение "Ислямски джихад" - снимка: AP/Abdem Kareem Hana
Кайро,  
07.11.2025 18:49
 (БТА)
Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.

Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

В ивицата Газа все още остават шест тела на заложници. Бойците на "Хамас" върнаха тленните останки на 22 заложници след обявяването на примирие в ивицата Газа миналия месец. Между шестте тела в Газа все още е и това на Сутисак Ринталак – селскостопански работник от Тайланд.

"Хамас" освободи на 13 октомври 20 живи заложници, сред които и военнослужещият с българско гражданство Матан Ангрест.

Последвалата размяна на тела на палестинци, които са били в израелски затвори, и тела на заложници, държани в ивицата Газа, е основна част от първата фаза на сделката за примирие, която изисква "Хамас" да върне телата на всички заложници възможно най-бързо.

/БЗ/

05.11.2025 19:16

Военното крило на "Хамас" съобщи, че ще предаде днес тялото на загинал заложник

Военното крило на "Хамас" казва, че ще предаде днес тялото на загинал заложник, предаде Ройтерс. В същото време израелските въоръжени сили заявиха, че се убили двама палестинци, които са се приближили по "заплашителен" начин към мястото на
04.11.2025 16:23

"Хамас" е намерил тяло на израелски войник в Газа и предстои то да бъде върнато на Израел

Въоръженото крило на "Хамас" съобщи днес, че е намерило тялото на израелски войник в Газа и че се извършва подготовка за предаването му на Израел, предаде Ройтерс. Израел предаде тленните останки на 45 палестинци вчера, съобщи Червеният кръст, ден
04.11.2025 14:00

Генералният секретар на ООН осъди "непрекъснатите нарушения" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е "дълбоко обезпокоен от непрекъснатите нарушения" на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, имащо за цел да преустанови двугодишната разрушителна война между Израел и

