Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.

Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

В ивицата Газа все още остават шест тела на заложници. Бойците на "Хамас" върнаха тленните останки на 22 заложници след обявяването на примирие в ивицата Газа миналия месец. Между шестте тела в Газа все още е и това на Сутисак Ринталак – селскостопански работник от Тайланд.

"Хамас" освободи на 13 октомври 20 живи заложници, сред които и военнослужещият с българско гражданство Матан Ангрест.

Последвалата размяна на тела на палестинци, които са били в израелски затвори, и тела на заложници, държани в ивицата Газа, е основна част от първата фаза на сделката за примирие, която изисква "Хамас" да върне телата на всички заложници възможно най-бързо.