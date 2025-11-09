Подробно търсене
Израелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените тленни оставки на заложник са тези на лейтенант Хадар Голдин

Габриела Големанска
Хадар Голдин, снимка: Hostages and Missing Families Forum via AP
Тел Авив,  
09.11.2025 20:04
 (БТА)

Израелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените днес тленни оставки на заложник са тези на лейтенант Хадар Голдин, убит във война в Газа преди 11 години, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Според израелската армия Голдин е бил убит на 1 август 2014 г., когато е бил на 23 години и е бил изпратен на разузнавателна мисия в тунел близо до Рафах по време на предходна война в ивицата Газа. Терористи са излезли тогава от тунела и са атакували израелските войници. Хадар е бил застрелян и тялото му е било завлечено в тунела от нападателите.

През януари от ивицата Газа в Израел беше върнато и тялото на Орон Шаул, убит по време на операция в град Газа на 20 юли 2014 г., когато е бил на 21 години.

В продължение на години тленните останки на двамата израелски войници бяха в центъра на непреки преговори между Израел и „Хамас“. Палестинското движение искаше в замяна на тях да бъдат освободени палестински затворници от израелски затвори.

В Газа остават тленните останки на още 4 заложници след атаката от 7 октомври 2023 г. Става дума за труповете на трима израелци и на един тайландец.

Свързани новини

09.11.2025 15:18

Израел съобщи, че Червеният кръст е получил от "Хамас" тленните останки на военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г.

Израел съобщи, че Червеният кръст е получил от радикалната палестинска групировка "Хамас" тленните останки военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Асошиейтед прес.
09.11.2025 13:43

"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тялото на убит през 2014 г. израелски военнослужещ

Военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас" заяви, че днес в 14:00 ч. местно време (и българско) ще предаде тялото на израелски военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Ройтерс.

