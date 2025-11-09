Израелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените тленни оставки на заложник са тези на лейтенант Хадар Голдин

site.btaИзраелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените тленни оставки на заложник са тези на лейтенант Хадар Голдин
Израелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените днес тленни оставки на заложник са тези на лейтенант Хадар Голдин, убит във война в Газа преди 11 години, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Според израелската армия Голдин е бил убит на 1 август 2014 г., когато е бил на 23 години и е бил изпратен на разузнавателна мисия в тунел близо до Рафах по време на предходна война в ивицата Газа. Терористи са излезли тогава от тунела и са атакували израелските войници. Хадар е бил застрелян и тялото му е било завлечено в тунела от нападателите.
През януари от ивицата Газа в Израел беше върнато и тялото на Орон Шаул, убит по време на операция в град Газа на 20 юли 2014 г., когато е бил на 21 години.
В продължение на години тленните останки на двамата израелски войници бяха в центъра на непреки преговори между Израел и „Хамас“. Палестинското движение искаше в замяна на тях да бъдат освободени палестински затворници от израелски затвори.
В Газа остават тленните останки на още 4 заложници след атаката от 7 октомври 2023 г. Става дума за труповете на трима израелци и на един тайландец.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина