Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Ковчегът с тленните останки бе предаден в ивицата Газа на служители на израелската армия и израелското вътрешно разузнаване Шин Бет. Той ще бъде транспортиран на територията на Израел и ще бъде откаран в Националния институт по съдебна медицина за идентифициране, се добавя в изявлението.