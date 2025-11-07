Подробно търсене

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Валерия Динкова
Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа
Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа
Конвой на Червения кръст, превозващ тялото на човек, за когото се смята, че е на мъртъв заложник, се движи към граничния пункт с Израел, за да бъде предадено на израелските власти, в Дейр ал-Балах, централната част на ивицата Газа, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
07.11.2025 22:50
 (БТА)
Етикети

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Ковчегът с тленните останки бе предаден в ивицата Газа на служители на израелската армия и израелското вътрешно разузнаване Шин Бет. Той ще бъде транспортиран на територията на Израел и ще бъде откаран в Националния институт по съдебна медицина за идентифициране, се добавя в изявлението.

/ВД/

Свързани новини

07.11.2025 18:49

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
06.11.2025 17:06

Израел идентифицира последното тяло на върнат от Газа заложник като това на танзанийски студент

Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.
06.11.2025 12:20

Израел съобщи, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания

Израел съобщи днес, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания, чието тяло е било отнесено в ивицата Газа след убийството му при атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес. "След приключването на процеса по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:33 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация