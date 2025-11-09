Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Наскоро освободени израелски заложници отправиха вчера в Тел Авив емоционални призиви за връщането на телата на заложниците, които все още се намират в ивицата Газа, предаде ДПА.

„Време е да спасим всички, които останаха в Газа“, заяви Ром Браславски – един от 20-те заложници, върнали се в Израел на 13 октомври като част от споразумението за прекратяване на огъня с палестинската групировка „Хамас“. „Дори да отнеме 20 или 30 години, ще продължим да се борим за всички“, добави той.

Хиляди хора се събраха вечерта отново на Площада на заложниците в Тел Авив. По данни на Форума на семействата на заложниците и изчезналите лица петима от оцелелите заложници присъстваха на проявата.

Един от тях, Нимрод Коен, заяви, че е убеден, че „Хамас“ знае точно къде се намират останките на другите заложници. „Всеки изминал ден е още един ден, в който някой от тях може да изчезне завинаги“, цитира го изданието „Таймс ъв Израел“.

Коен разказа, че докато е бил държан „в ада“ на тунелите в Газа, похитителите му постоянно му повтаряли, че „израелците са се отказали от нас, че никой не излиза да протестира и да се бори за нас“. Но когато се върнал у дома, осъзнал, че „всичко това са били лъжи“.

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври, задължава „Хамас“ да предаде на Израел останките на 28 убити заложници. Пет от телата все още се намират в ивицата Газа.

Израел се е ангажирал да предава на местните власти останките на 15 починали жители на Газа за всяко върнато от „Хамас“ тяло.

Причина за войната в Газа стана нападението, извършено на 7 октомври 2023 г. от бойци на „Хамас“ и други групировки в Израел, при което бяха убити около 1200 души, а над 250 бяха отвлечени в крайбрежната зона.