Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел

Палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад" снощи предаде тялото на починал заложник, като част от споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху каза, че ковчегът с тленните останки е предаден на израелските сили за сигурност в анклава чрез Червеният кръст и ще бъде транспортиран в Израел за идентифициране.

"Ислямски джихад" е въоръжена групировка, съюзник на "Хамас", която също взе заложници по време на атаката на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, предизвикала войната в Газа. Групировката съобщи, че тялото е открито в Хан Юнис в южната част на ивицата Газа.

По-рано вчера "Бригадите Изедин Ал Касам“ – въоръженото крило на "Хамас" и "Бригадите Кудс" – въоръженото крило на "Ислямски джихад", съобщиха, че ще върнат тялото на един от последните заложници, все още държани в Газа.

След като през октомври споразумението за примирие влезе в сила "Хамас" върна всички 20 живи заложници, които все още бяха държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници или задържани по време на войната, които бяха в Израел, припомня Ройтерс.

Споразумението за спиране на огъня включва и връщането на телата на 28 мъртви заложници в замяна на телата на 360 палестински бойци.

До момента в Израел са върнати 22 тела на заложници в замяна на 285 тела на палестинци, които все още не са идентифицирани, според здравните власти в Газа. Последните шест тела са на петима палестинци и един тайландски гражданин.

С изключение на тялото на войник, убит по време на операция през 2014 г., по време на предишната война в ивицата Газа, останалите петима бяха взети за заложници по време на атаката на 7 октомври 2023 г.