Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел

Валерия Динкова
Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел
Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел
Конвой на Червения кръст, превозващ тялото на човек, за когото се смята, че е на мъртъв заложник, се движи към граничния пункт с Израел, за да бъде предадено на израелските власти, в Дейр ал-Балах, централната част на ивицата Газа, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
08.11.2025 05:21
 (БТА)
Етикети

Палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад" снощи предаде тялото на починал заложник, като част от споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху каза, че ковчегът с тленните останки е предаден на израелските сили за сигурност в анклава чрез Червеният кръст и ще бъде транспортиран в Израел за идентифициране.

"Ислямски джихад" е въоръжена групировка, съюзник на "Хамас", която също взе заложници по време на атаката на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, предизвикала войната в Газа. Групировката съобщи, че тялото е открито в Хан Юнис в южната част на ивицата Газа.

По-рано вчера "Бригадите Изедин Ал Касам“ – въоръженото крило на "Хамас" и "Бригадите Кудс" – въоръженото крило на "Ислямски джихад", съобщиха, че ще върнат тялото на един от последните заложници, все още държани в Газа.

След като през октомври споразумението за примирие влезе в сила "Хамас" върна всички 20 живи заложници, които все още бяха държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници или задържани по време на войната, които бяха в Израел, припомня Ройтерс.

Споразумението за спиране на огъня включва и връщането на телата на 28 мъртви заложници в замяна на телата на 360 палестински бойци.

До момента в Израел са върнати 22 тела на заложници в замяна на 285 тела на палестинци, които все още не са идентифицирани, според здравните власти в Газа. Последните шест тела са на петима палестинци и един тайландски гражданин.

С изключение на тялото на войник, убит по време на операция през 2014 г., по време на предишната война в ивицата Газа, останалите петима бяха взети за заложници по време на атаката на 7 октомври 2023 г.

/ВД/

Свързани новини

07.11.2025 22:50

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.
07.11.2025 18:49

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
06.11.2025 17:06

Израел идентифицира последното тяло на върнат от Газа заложник като това на танзанийски студент

Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.
05.11.2025 22:22

Израел получи от "Хамас" тяло, за което се предполага, че е на заложник

Израелската армия заяви днес, че групировката "Хамас" е предала тялото на вероятно болен заложник на Червения кръст в Газа, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е поредната стъпка съгласно примирието, сключено с посредничеството на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:37 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация