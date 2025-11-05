Подробно търсене

Израел получи от "Хамас" тяло, за което се предполага, че е на заложник

Анелия Пенкова
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Дейр ал Балах,  
05.11.2025 22:22
 (БТА)
Израелската армия заяви днес, че групировката "Хамас" е предала тялото на вероятно болен заложник на Червения кръст в Газа, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е поредната стъпка съгласно примирието, сключено с посредничеството на САЩ.

Армията каза в изявление, че тленните останки са върнати в Израел. Преди това да бъде обявено, "Хамас" върна на Израел телата на 21 заложници съгласно условията на примирието, което влезе в сила на 10 октомври. 

Ако бъде потвърдено, че тялото, предадено днес, е на заложника, то в Газа остават телата на още 6 души. 

Новината беше съобщена след претърсване в квартал на град Газа, при което бе намерено тялото. Булдозер с египетски флаг бе видян да разкопава разрушена част в квартала, докато маскирани членове на военното крило на "Хамас" охраняват района. Автомобили на Международния комитет на Червения кръст също са били на място.

/ГГ/

Свързани новини

05.11.2025 19:16

Военното крило на "Хамас" съобщи, че ще предаде днес тялото на загинал заложник

Военното крило на "Хамас" казва, че ще предаде днес тялото на загинал заложник, предаде Ройтерс. В същото време израелските въоръжени сили заявиха, че се убили двама палестинци, които са се приближили по "заплашителен" начин към мястото на
05.11.2025 18:22

Според хуманитарна организация десетки хиляди жители на Газа все още са без подслон в навечерието на зимата

Водеща хуманитарна организация обвини Израел, че създава пречки за доставката на животоспасяващо оборудване в ивицата Газа, почти месец след влизането в сила на прекратяването на огъня, предаде ДПА. Норвежкият съвет за бежанците (НСБ) предупреди
05.11.2025 16:26

Мицотакис и Нетаняху обсъдиха по телефона споразумението за спиране на огъня в Газа

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е провел днес телефонен разговор с израелски си колега Бенямин Нетаняху, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на правителствено съобщение. По време на разговора двамата лидери са

