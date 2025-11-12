Подробно търсене

Виктор Турмаков
Макрон и Абас планират комитет за консолидиране на Палестинската държава
Президентите на Франция и Палестинската държава Еманюел Макрон и Махмуд Абас. Снимка: Christophe Petit Tesson, Pool via AP
Париж,  
12.11.2025 04:01
 (БТА)
Франция и Палестинската администрация планират да създадат съвместен комитет, който да работи по консолидирането на бъдеща палестинска държава, предаде ДПА.

"Този ​​комитет ще се занимава с всички правни, конституционни, институционални и организационни аспекти", заяви френският президент Еманюел Макрон след разговори с палестинския президент Махмуд Абас в Париж.

Очаква се комитетът също да допринесе за изготвянето на нова конституция.

Абас изрази пълна подкрепа за създаването на конституционния комитет и повтори призива си палестинските преходни институции в ивицата Газа да поддържат връзки с Палестинската администрация.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро отбеляза, че остава неясно дали Палестинската администрация, която администрира части от Западния бряг, ще има роля в ивицата Газа в бъдеще.

Израел исторически се е противопоставял на подобни споразумения.

Палестинската екстремистка групировка "Хамас", която управлява ивицата Газа от 2007 г., също се противопоставя на контрола на Палестинската администрация върху територията.

/ВТ/

