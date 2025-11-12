Подробно търсене

Израел съобщи за ново нападение в ивицата Газа въпреки примирието

Анелия Пенкова
(AP Photo/Jehand Alshrafi)
Газа/Тел Авив,  
12.11.2025 19:50
 (БТА)
Израелската армия съобщи днес за нов случай на насилие в южната част на ивицата Газа въпреки примирието, което е в сила вече един месец, предаде ДПА. 

Мишена на атаката са били израелски войници, разположени близо до Рафах, в най-южната част на палестинската територия, за да унищожат подземна инфраструктура. Те докладвали за "четирима терористи", които открили огън в контролираната от Израел зона на изток от т. нар. жълта линия. 

Говорителка на израелската армия заяви, че не може да каже дали мъжете са били убити. Армията се изтегли зад "жълтата линия" съгласно постигнатото примирие, но израелските сили продължават да контролират повече от половината от ивицата.

Според израелския вестник "Джерузалем пост" четиримата мъже са били част от група въоръжени палестинци - около 200 души, които се укриват в тунел близо до Рафах.

