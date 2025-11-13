Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Рубио отхвърли критиките към САЩ, отправени на срещата на Г-7 заради ударите по наркотрафиканти в Карибите

Иво Тасев
Рубио отхвърли критиките към САЩ, отправени на срещата на Г-7 заради ударите по наркотрафиканти в Карибите
Рубио отхвърли критиките към САЩ, отправени на срещата на Г-7 заради ударите по наркотрафиканти в Карибите
Американският държавен секретар Марко Рубио говори пред представителите на медиите на международното летище на канадския град Хамилтън - "Джон Мънро", преди отлитането си за САЩ след срещата на Г-7. Снимка: АП/Mandel Ngan
Хамилтън, Канада,  
13.11.2025 02:28
 (БТА)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли критиките, отправени към САЩ от някои съюзници на Вашингтон във връзка със законността на американските удари по плавателни съдове в Карибско море, предаде Ройтерс. Рубио заяви, че европейците нямат право да диктуват на Вашингтон как да защитава националната си сигурност, допълни агенцията.

Американският първи дипломат говори пред журналисти на международното летище "Джон Мънро" в канадския град Хамилтън преди отлитането си за САЩ.

В Канада Рубио присъства на среща на външните министри на Г-7 в района на Ниагара в югоизточната провинция Онтарио, където разговорите бяха фокусирани върху войните в Украйна и ивицата Газа, но някои присъстващи страни изразиха загриженост относно американските удари срещу лодки, за които администрацията на Тръмп твърди, че превозват наркотици.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че е обезпокоен от американските операции в Карибите. Баро заяви, че ударите "нарушават международното право“ и са обезпокоителни за териториите на Франция в региона.

Американските военни са извършили най-малко 19 удара досега срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибите и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка, убивайки най-малко 76 души, припомня Ройтерс.

Рубио защити атаките срещу "наркотерористи“ и каза, че наркотиците се доставят през Венецуела и в Европа, така че на Съединените щати трябва да се благодари.

"Не мисля, че Европейският съюз има право да определя какво е международно право“, каза Рубио. "Европейците със сигурност нямат право да определят как Съединените щати защитават националната си сигурност.“

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви пред Ройтерс в кулоарите на срещата, че подобни удари могат да бъдат оправдани само като самозащита или с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Запитан за материал на американската телевизия Си Ен Ен, в който се твърди, че Великобритания е преустановила обмена на разузнавателна информация за трафика на наркотици поради опасения относно ударите, Рубио го нарече "фалшива история“ и каза, че Съединените щати имат много силно партньорство с Обединеното кралство.

"Не се е променило, нито се е случило нещо, което по някакъв начин да е попречило на способността ни да правим това, което правим“, каза Рубио. "Нито пък молим някого да ни помага за това, което правим“, добави той.

Освен това Рубио каза, че към днешна дата оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна.

Държавният секретар коментира и ситуацията в Близкия изток.

"Има определено безпокойство относно събития на Западния бряг, които се разпространяват и създават ефект, който би могъл да подкопае усилията ни за ивицата Газа", заяви Рубио.

Според него обаче "подобно влияние" върху преговорите за мир в анклава, където с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп се пристъпи към първата фаза на примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", не се очаква.

"Ще направим всичко по силите си това да не се случи", заключи американският държавен секретар.

 

/ИТ/

Свързани новини

12.11.2025 21:15

Бразилският външен министър се срещна с американския държавен секретар във връзка с преговорите за митата, съобщиха дипломатически представители

Бразилският външен министър Мауро Виейра днес се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-7 в Ниагара Фолс, за да обсъдят продължаващите преговори за митата, предаде Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източник.
12.11.2025 17:20

Израелският президент осъди насилието от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг

Израелският президент осъди днес "шокиращото и тежко" нападение от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг и призова за край на вълната от насилие в окупираната територия, предаде Асошиейтед прес.
12.11.2025 08:15

Министри от Г-7 ще обсъдят днес в Канада Украйна и бъдещето на Газа

Външните министри на страните от Групата на седемте най-развити в икономическо отношение демокрации (Г-7) е предвидено да се съберат днес в Канада за втория ден от срещата си, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за изпълнение на мирния план

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:50 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация