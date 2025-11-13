Рубио отхвърли критиките към САЩ, отправени на срещата на Г-7 заради ударите по наркотрафиканти в Карибите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли критиките, отправени към САЩ от някои съюзници на Вашингтон във връзка със законността на американските удари по плавателни съдове в Карибско море, предаде Ройтерс. Рубио заяви, че европейците нямат право да диктуват на Вашингтон как да защитава националната си сигурност, допълни агенцията.

Американският първи дипломат говори пред журналисти на международното летище "Джон Мънро" в канадския град Хамилтън преди отлитането си за САЩ.

В Канада Рубио присъства на среща на външните министри на Г-7 в района на Ниагара в югоизточната провинция Онтарио, където разговорите бяха фокусирани върху войните в Украйна и ивицата Газа, но някои присъстващи страни изразиха загриженост относно американските удари срещу лодки, за които администрацията на Тръмп твърди, че превозват наркотици.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че е обезпокоен от американските операции в Карибите. Баро заяви, че ударите "нарушават международното право“ и са обезпокоителни за териториите на Франция в региона.

Американските военни са извършили най-малко 19 удара досега срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибите и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка, убивайки най-малко 76 души, припомня Ройтерс.

Рубио защити атаките срещу "наркотерористи“ и каза, че наркотиците се доставят през Венецуела и в Европа, така че на Съединените щати трябва да се благодари.

"Не мисля, че Европейският съюз има право да определя какво е международно право“, каза Рубио. "Европейците със сигурност нямат право да определят как Съединените щати защитават националната си сигурност.“

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви пред Ройтерс в кулоарите на срещата, че подобни удари могат да бъдат оправдани само като самозащита или с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Запитан за материал на американската телевизия Си Ен Ен, в който се твърди, че Великобритания е преустановила обмена на разузнавателна информация за трафика на наркотици поради опасения относно ударите, Рубио го нарече "фалшива история“ и каза, че Съединените щати имат много силно партньорство с Обединеното кралство.

"Не се е променило, нито се е случило нещо, което по някакъв начин да е попречило на способността ни да правим това, което правим“, каза Рубио. "Нито пък молим някого да ни помага за това, което правим“, добави той.

Освен това Рубио каза, че към днешна дата оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна.

Държавният секретар коментира и ситуацията в Близкия изток.

"Има определено безпокойство относно събития на Западния бряг, които се разпространяват и създават ефект, който би могъл да подкопае усилията ни за ивицата Газа", заяви Рубио.

Според него обаче "подобно влияние" върху преговорите за мир в анклава, където с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп се пристъпи към първата фаза на примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", не се очаква.

"Ще направим всичко по силите си това да не се случи", заключи американският държавен секретар.