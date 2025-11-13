Рубио каза, че според оценката на САЩ Русия в действителност не иска мир, а случващото се на Западния бряг може да подкопае усилията за Газа

Подробно търсене

Иво Тасев
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред представители на медиите на международното летище на канадския град Хамилтън "Джон Мънро". Снимка: АП/Mandel Ngan
Ниагара, Канада,  
13.11.2025 00:19
 (БТА)
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че към дадения момент оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Това американският първи дипломат заяви пред медиите след срещата на външните министри на страните от Г-7 в канадския град Ниагара, в югоизточната провинция Онтарио.

Рубио коментира и ситуацията в Близкия изток.

"Има определено безпокойство относно събития на Западния бряг, които се разпространяват и създават ефект, който би могъл да подкопае усилията ни за ивицата Газа", заяви Рубио.

Според него обаче "подобно влияние" върху преговорите за мир в анклава, където с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп се пристъпи към първата фаза на примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", не се очаква.

"Ще направим всичко по силите си това да не се случи", заключи американският държавен секретар.

 

/ИТ/

Към 00:46 на 13.11.2025 Новините от днес

