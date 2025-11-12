Темата за Украйна, Судан и борбата с нартокрафика в Карибите и Тихия океан бяха обсъждани на срещата на върха на Г-7

Външните министри на страните членки на Г-7 обсъдиха днес темата за Украйна и продължаването на натиска над Русия, а страната домакин на форума – Канада, обяви нови санкции срещу Москва, предаде Франс прес.

Срещата на дипломатите започна вчера и продължи днес. Тя се провежда в Ниагара, на границата на Канада и САЩ. В дискусиите , касаещи Украйна, се включи лично и украинският министър на отбраната Андрий Сибига.

Той подчерта пред колегите си от Г-7, че Украйна иска да види край на войната възможно най-бързо и призова Голямата седморка да продължи да инвестира в производството на ракети и на дронове и в противовъздушната отбрана на неговата страна.

„Президентът на Русия Владимир Путин все още има илюзии, че може да спечели“, заяви малко преди това канадската външна министърка Анита Ананд.

Малко след това Отава обяви, че новите канадски санкции срещу Русия ще са насочени срещу 13 човека и 11 компании, много от които са свързани с разработването и внедряването на руската програма за дронове, се посочва в изявление. "Няколко руски компании, специализирани в областта на втечнения природен газ, също бяха санкционирани, тъй като Русия продължава да разчита на приходите от енергийни ресурси, за да финансира агресивната си война срещу Украйна", се добавя в текста. Новите канадски санкции са насочени и срещу 100 кораба от така наречения руски сенчест флот".

Тези мерки до голяма степен са в съответствие със санкциите, обявени наскоро от САЩ, Европейския съюз и Великобритания, посочва АФП.

Срещата на дипломатите от страните членки на Голямата седморка – Германия, Франция, Великобритания, Италия, САЩ, Канада и Япония - се проведе в момент, в който украинският президент Володимир Зеленски поиска оставките на министрите на правосъдието и на енергетиката в рамките на голям корупционен скандал, който разтърсва енергийния сектор на страната.

По време на тази втора среща за годината дипломатите на страните от Голямата седморка поканиха и представители на Южна Африка, Австралия, Бразилия, Индия, Мексико, Южна Корея и Саудитска Арабия.

Темите за операциите за борба с трафика на наркотици на Карибите и в Тихия океан, войната в Судан и ситуацията в Газа бяха също на дневен ред по време на двустранния форум.

В последните дни САЩ нанесоха серия от удари в Карибите и в Тихия океан срещу плавателни съдове, за които те казват, че транспортират наркотици. 76 души бяха убити в тези атаки. САЩ не представиха доказателства в подкрепа на твърденията си.

Вчера Пентагонът обяви, че един от самолетоносачите му е пристигнал в зоната на Карибите, което бележи значително засилване на военното присъствие на САЩ там.

Пак вчера френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че е обезпокоен от американските операции там.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който не говори по темата досега пред медиите, днес се срещна в кулоарите на форума на Г-7 с колегите си от Индия и Великобритания.

Вчера Си Ен Ен обяви, че Великобритания се е отказала преди месец да споделя разузнавателни данни с Вашингтон, защото не иска да бъде съучастник на тези американски удари.

По време на срещата пък темата за Судан беше повдигната от Италия, която иска да изтъкне колко е важно да се увеличат потоците на хуманитарна помощ за тази страна, в която гражданската война отне живота на десетки хиляди хора и разсели 12 милиона души.

Относно Газа Голямата седморка настоява да получи мандат от Съвета за сигурност на ООН, за да гарантира бързо прилагане на мирния план за ивицата Газа, заяви по-рано днес министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.