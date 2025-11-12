Подробно търсене

Кая Калас: Скандалът с корупцията в Украйна е изключително злополучен

Елена Инджева
Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Онтарио, Канада. 12 ноември 2025г. (Nick Iwanyshyn/The Canadian Press via AP)
Онтарио,  
12.11.2025 22:14
 (БТА)

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас заяви днес, че корупционният скандал в Украйна е „изключително злополучен“ и е важно Киев да се справи с него, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски призова по-рано днес за отстраняването от постовете им на двама министри днес на фона на разследване за предполагаема корупционна схема за 100 милиона долара, която подхрани ново обществено недоволство срещу правителството на страната.

„Те действат много решително. Няма място за корупция, особено сега. Имам предвид, че това са буквално парите на хората, които трябва да отидат на  фронтовите линии“, каза Калас в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Канада.

„Мисля, че е много важно да се справят с това много бързо и да вземат този въпрос много на сериозно“, добави тя.

На срещата на външните министри на страните от Г-7 гостува и украинският външен министър Андрий Сибига. Срещата на дипломатите започна вчера и продължи днес, като се провежда в Ниагара фолс, на границата на Канада и САЩ.

/ГГ/

Към 23:17 на 12.11.2025 Новините от днес

