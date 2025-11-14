Киев обяви "щателна финансова ревизия" на всички ключови държавни компании на фона на разрастващ се корупционен скандал

Министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко обяви вчера "щателна финансова ревизия" на всички големи държавни компании на фона на разрастващ се корупционен скандал в сферата на енергетиката и отбраната, предаде ДПА.

Компаниите в тези два сектора ще бъдат обект на особено стриктни проверки, съобщи Свириденко в "Телеграм".

Във фокуса на вниманието ще е прозрачността при държавните поръчки и финансовия контрол. Свириденко специално спомена енергийната компания "Нафтогаз" и компания "Украински железници".

Във втора публикация министър-председателката заяви, че конкурсът за най-висшия пост в компанията оператор на газопреносната система също ще бъде спрян, тъй като името на един от финалистите се споменава в разследванията на антикорупционните органи.

"При тези обстоятелства продължаването на процедурата е несъвместимо с принципите за прозрачност, почтеност и доверие в процеса", отбеляза Свириденко.

Оксана Кривенко, работила като съветничка на бившия министър на енергетиката, а после на правосъдието Герман Галушченко, е преминала процедурата за предварителен подбор за позицията.

Галушченко е един от двамата министри, подали оставка на фона на мащабно, както казват украинските власти, разследване за предполагаеми подкупи, свързани с проекти за енергийна инфраструктура.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обявиха, че разследват предполагаеми рушвети, свързани с държавната ядрена компания "Енергоатом".

Проверките се фокусират върху подкупи за милиони, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари.