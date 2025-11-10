Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни, заяви Зеленски

Подробно търсене

Асен Георгиев
Володимир Зеленски на пресконференция в Киев. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
10.11.2025 22:11
 (БТА)
Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като обеща, че националната атомна електрическа компания ще бъде прочистена от корупционни схеми, предаде Ройтерс.

"Всички, създали корупционна схема, трябва да получат ясен законов отговор. Трябва да има наказателни присъди", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той направи това изявление в коментар за разследването на корупция в украинския енергиен сектор.

"Необходима е неизбежност на наказанието. "Енергоатом" в момента осигурява по-голямата част от електропроизводството на Украйна. Чистотата в компанията е приоритет. Също както е в енергийния сектор като цяло и във всяка индустрия", добави той.

