МТИ: Парите на европейските данъкоплатци не бива да се използват за финансирането на корумпираната украинска военна мафия, заяви унгарският външен министър

Дори и едно евро от средствата на европейските данъкоплатци не трябва да се изпраща в бъдеще на Украйна, защото „има голям шанс то да отиде за финансирането на военната мафия, на корупционната мрежа“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

„Ужасната военна психоза в Брюксел прониква в Европа“, заяви Сиярто в изявление, публикувано от унгарското МВнР след срещата му с българския президент Румен Радев в София. Министърът допълни, че много западни политически лидери явно работят „да тласнат Европа във война и да налеят в Украйна парите на европейците“.

„Виждаме как парите на европейците текат безконтролно в Украйна. Виждаме, че тези пари може да бъдат изразходвани за финансирането на военната мафия. Нищо чудно, че никой в Европа не е видял и един достоверен отчет как са били изразходвани изпратените от хората средства за Украйна“, заяви той.

„Плочките домино на корупцията паднаха в Украйна около украинския президент“, заяви министърът, допълвайки, че все повече и повече европейски политици говорят „със здрав разум и представлявайки антивоенната позиция“.

„Разбрахме се с президента на България, че мирните усилия трябва да се подкрепят, както и договорено решение, защото тази война никога няма да приключи на бойното поле“, заяви той.

„Решението може да пристигне единствено чрез дипломатически усилия. Може да се постигне единствено на масата за преговори. Затова и Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир и продължава да подкрепя усилията на американския президент Доналд Тръмп“, заключи Сиярто.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)