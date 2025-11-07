Подробно търсене

Тръмп се срещна с Орбан, за да обсъдят руския петрол и икономическото сътрудничество

Виктор Турмаков
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща унгарския премиер Виктор Орбан, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/John McDonnell
Вашингтон,  
07.11.2025 20:15
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.

Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.

„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места“, заяви Тръмп.  

/ДИ/

