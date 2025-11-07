Подробно търсене

Западът не е единен по украинския въпрос, заяви Орбан на съвместна пресконференция с Тръмп

Виктор Турмаков
Западът не е единен по украинския въпрос, заяви Орбан на съвместна пресконференция с Тръмп
Западът не е единен по украинския въпрос, заяви Орбан на съвместна пресконференция с Тръмп
Унгарският премиер Виктор Орбан и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция след срещата им на 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон,  
07.11.2025 21:58
 (БТА)
Етикети

Западът не е единен по украинския въпрос, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан изрази убеждение, че основният въпрос е дали Западът е единен по украинския въпрос. Той приветства мирните усилия на Тръмп, като допълни, че Брюксел и Европейският съюз вярват, че Украйна ще спечели на бойното поле.

Орбан каза, че без натиска, оказан от администрацията на САЩ при Джо Байдън през 2022 г., Европа нямаше да заеме толкова категорична позиция по отношение на войната, каквато заема днес, като много държави щяха да откажат да предоставят нещо повече от хуманитарна подкрепа. „Правителството на САЩ обаче тогава ги притисна да подкрепят войната, така че трябва да възстановим нещо, което е разрушено“, заяви той. Унгарският премиер каза още, че разбира ангажимента на Тръмп да спре войната.

Орбан изрази готовността си да допринесе за мирните усилия на Тръмп, добавяйки, че Западът е допуснал „огромна грешка“ във връзка с конфликта. Според него, тъй като Унгария граничи с Украйна, приносът на Будапеща към американските мирни усилия също има значение. На въпрос как руският президент Владимир Путин може да бъде притиснат да преговаря за прекратяване на войната, Орбан отбеляза, че има „някои идеи“, които би споделил с Тръмп.

„Няма съмнение, че ако по това време името на американския президент беше Доналд Тръмп, нямаше да има война между Украйна и Русия. Това е ясно“, категоричен бе Орбан.

Премиерът заяви, че основна тема е как да се обясни какви ще бъдат последствията за Унгария, ако не получава петрол и газ от Русия, отбелязвайки, че това е жизненоважно за страната, защото суровините се доставят по тръбопровод. Същевременно той припомни, че 90% от унгарските домакинства се отопляват с газ.

Орбан заяви същевременно, че е пристигнал във Вашингтон, за да отвори нова глава в отношенията между Унгария и САЩ. Той каза, че благодари на Тръмп и администрацията му за поправянето на вредата, нанесена върху двустранните връзки от администрацията на Джо Байдън.

/БЗ/

Свързани новини

07.11.2025 20:15

Тръмп се срещна с Орбан, за да обсъдят руския петрол и икономическото сътрудничество

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс.
07.11.2025 17:22

МТИ: Клара Добрев призова Орбан "да постигне изключване от митата на САЩ"

Ако унгарският премиер Виктор Орбан „е толкова добър международен играч“, той трябва да постигне пълното изключване на Унгария от митата на САЩ, заяви председателката на опозиционната Демократична коалиция Клара Добрев по време на днешна онлайн пресконференция, цитирана от унгарската новинарска агенция МТИ.
07.11.2025 09:45

Световният печат коментира предстоящата среща между Тръмп и Орбан в Белия дом

Предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом днес е във фокуса на световния печат. По време на среща в Белия дом унгарският премиер Орбан ще поиска благословията на Тръмп да продължи да
06.11.2025 12:15

МТИ: Заминавам за Вашингтон, за да отворя нова глава в унгарско-американските връзки, заяви Орбан

Заминавам днес за Вашингтон, за да отворим с президента Доналд Тръмп нова глава в унгарско-американските отношения, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от националната новинарска агенция МТИ. Орбан заяви,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:30 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация