Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи РИА Новости

Светослав Танчев
Руският външен министър Сергей Лавров. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Москва,  
09.11.2025 09:53
 (БТА)
Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е важна за обсъждането на украинския въпрос и насърчаването на двустранната програма. Ето защо ние комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо", заяви Лавров в интервюто си за руската новинарска агенция.

"Споразуменията, постигнати в Анкоридж, щата Аляска, са компромис, но Русия не се отказва от принципите", каза още руският външен министър. Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Териториалната цялост на Русия и резултатите от референдумите от 2014 г. и 2022 г. не се оспорват съгласно споразуменията със САЩ, заяви Лавров в интервюто за РИА Новости.

