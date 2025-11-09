Подробно търсене

ОБНОВЕНА Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи РИА Новости

Светослав Танчев, Николай Велев
Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи РИА Новости
Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи РИА Новости
Руският външен министър Сергей Лавров. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Москва,  
09.11.2025 09:53 | ОБНОВЕНА 09.11.2025 11:05
 (БТА)
Етикети

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е важна за обсъждането на украинския въпрос и насърчаването на двустранната програма. Ето защо ние комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо", заяви Лавров в интервюто си за руската новинарска агенция.

"Споразуменията, постигнати в Анкоридж, щата Аляска, са компромис, но Русия не се отказва от принципите", каза още руският външен министър. Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Териториалната цялост на Русия и резултатите от референдумите от 2014 г. и 2022 г. не се оспорват съгласно споразуменията със САЩ, заяви Лавров в интервюто за РИА Новости.

Руският министър също така отбеляза, че САЩ са информирали Русия чрез дипломатически канали, че разглеждат предложението на президента Владимир Путин да се запазят ограниченията по договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" след изтичането на крайния му срок на действие през февруари 2026 г.

"Досега не е имало съществена реакция от страна на Вашингтон. Казано ни беше по дипломатически канали, че "въпросът се разглежда", обясни руският дипломат.

По-рано президентът Путин заяви, че Русия е готова да се придържа към ограниченията по договора в продължение на още една година след изтичането му, ако САЩ поемат същия ангажимент.

/СХТ/

Свързани новини

09.11.2025 09:53

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи РИА Новости

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.
08.11.2025 02:03

Тръмп заяви, че все още предпочита Будапеща като място за среща с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още предпочита Будапеща за място на евентуална среща за прекратяване на войната в Украйна с руския президент Владимир Путин, въпреки че както Вашингтон, така и Кремъл ясно дадоха да се разбере, че такива разговори не предстоят, предаде ДПА.
07.11.2025 21:58

Западът не е единен по украинския въпрос, заяви Орбан на съвместна пресконференция с Тръмп

Западът не е единен по украинския въпрос, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.
31.10.2025 13:12

Кремъл посъветва да се вярва на официални изявления, а не на медийни публикации, за причините за отмяна на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Коментирайки статия на в."Файненшъл таймс" за причините за отмяната на срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, Кремъл заяви днес, че трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското
31.10.2025 09:01

"Файненшънъл таймс": Срещата Тръмп-Путин е била отменена, след като Москва е изпратила меморандум до Вашингтон с условията си за мир

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите й искания по отношение на Украйна, съобщи днес „Файненшъл таймс“ (ФТ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:23 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация