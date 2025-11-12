Г-7 призова в обща декларация на външните министри за "спешно" прекратяване на огъня в Украйна и за деескалация на напрежението в Судан

Външните министри на страните от Г-7 излязоха с обща декларация след двудневната си среща в Ниагара, в югоизточната канадска провинция Онтарио, в която "категорично осъждат скорошните преки атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждават подкрепата си за украинския енергиен сектор", предадоха Ройтерс и Франс прес.

Те поддържат позицията, че "има спешна необходимост от незабавно спиране на огъня в Украйна" и че "настоящата линия на контакт трябва да бъде изходна точка на преговорите" за мир. Освен това се настоява за деескалация на напрежението в Судан.

Г-7 е групата на водещите световни икономики - на САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Във връзка с водената от Русия война в Украйна министрите на външните работи на държавите от Голямата седморка остават верни на принципа, че "международните граници не бива да бъдат променяни със сила".

Първите дипломати от Г-7 отбелязват, че текат дискусии по широк спектър от възможности за финансиране на Киев, включително и "съгласувано използване на замразените руски авоари в полза нна Украйна".

"Украйна иска войната да приключи възможно най-бързо“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, който бе гост на срещата на върха. Той призова Г-7 да продължи да инвестира в производството на ракети и дронове, както и в противовъздушната отбрана на Украйна. Според него руският президент Владимир Путин "все още се заблуждава, че може да спечели“ войната в Украйна.

По-рано Канада, домакин на срещата на върха, обяви нови санкции срещу Москва в момент, когато с наближаването на зимата Украйна е обект на засилени руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

На тази втора за годината среща на външните министри на Голямата седморка - водещите световни икономики, бяха поканени и представители на Република Южна Африка, Австралия, Бразилия, Индия, Мексико, Южна Корея и Саудитска Арабия, посочва АФП. Бе обсъден и конфликтът в Судан, който се изостри през последните седмици.

"Осъждаме опустошителното въздействие на тази война върху мирното население, особено глада, който доведе до най-голямата хуманитарна криза в света. Категорично осъждаме сексуалното насилие“, пише в декларацията на министрите на външните работи от Г-7.

По време на срещите бяха избегнати два особено наболели въпроса - Венецуела и спорът между Канада и САЩ относно митата, обръща внимание АФП.