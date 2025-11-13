Подробно търсене

Русия планира мащабен конфликт в Европа през 2029 или 2030 г., каза Зеленски

Симеон Томов
Русия планира мащабен конфликт в Европа през 2029 или 2030 г., каза Зеленски
Русия планира мащабен конфликт в Европа през 2029 или 2030 г., каза Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Киев ,  
13.11.2025 12:37
 (БТА)
Етикети

Русия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нейното нежелание да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 г. и 2030 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. 

"Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим през 2029 или 2030 г. - в този период от време - да започнат такава голяма война. На европейския континент. Разглеждаме това като наистина голяма предизвикателство", написа Зеленски в "Телеграм". 

Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна. 

"Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре. Проблемът е, че като погледнем към отбранителната военна промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И нашата оценка е, че те искат да продължат тази война", добави той. 

Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Русия да прекрати войната. Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците в Украйна и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности, "да не им дават пари, които все още може да получават от енергията. И да не им дават оръжия."

 

/НС/

Свързани новини

12.11.2025 23:31

Г-7 призова в обща декларация на външните министри за "спешно" прекратяване на огъня в Украйна и за деескалация на напрежението в Судан

Външните министри на страните от Г-7 излязоха с обща декларация след двудневната си среща в Ниагара, в югоизточната канадска провинция Онтарио, в която "категорично осъждат скорошните преки атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждават подкрепата си за украинския енергиен сектор", предадоха Ройтерс и Франс прес.
12.11.2025 14:49

Белгия получи предупреждение от Русия за последици, ако се посегне на запорираното руско имущество

Белгия бе предупредена от руската Служба за външно разузнаване (СВР) за последици, ако бъде иззето руското имущество, запорирано по санкциите на ЕС, съобщиха местни медии, като се позоваха на информация на руската агенция ТАСС.
12.11.2025 08:15

Министри от Г-7 ще обсъдят днес в Канада Украйна и бъдещето на Газа

Външните министри на страните от Групата на седемте най-развити в икономическо отношение демокрации (Г-7) е предвидено да се съберат днес в Канада за втория ден от срещата си, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за изпълнение на мирния план
29.10.2025 15:23

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви на инвестиционна конференция в Саудитска Арабия, че войната в Украйна може да приключи в рамките на една година, предаде Ройтерс.
28.10.2025 10:16

Зеленски заяви, че Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс.
27.10.2025 14:21

Европейската комисия засега не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС след последните санкции срещу Русия

Засега не виждаме заплаха за доставките на горива, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с въведените миналата седмица нови санкции срещу Русия от страна на ЕС и САЩ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:06 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация