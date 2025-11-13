Подробно търсене

Северните и балтийските страни обещаха военна помощ на Украйна в размер на 500 милиона долара

Алексей Маргоевски
Шведският министър на отбраната Пол Йонсон (вляво) и финландският му колега Анти Хякянен, говорят на пресконференция в Стокхолм, 16 септември 2024 г. Снимка: Claudio Bresciani/TT News Agency via AP
Хелзинки,  
13.11.2025 14:06
 (БТА)
Северните и балтийските страни обявиха днес, че ще предоставят 500 милиона долара (430 млн. евро) за програма, създадена от Вашингтон и НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна, предаде Франс прес.

Тази сума ще бъде отпусната за закупуване на военно оборудване и боеприпаси в рамките на управляван от САЩ фонд, който позволява на европейските страни да финансират трансфера на американски оръжия за Киев, наречен Приоритетен списък с нуждите на Украйна (PURL), посочиха Финландия, Дания, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция в съвместно изявление.

Този механизъм, позволяващ закупуването на оръжия от американските запаси, беше стартиран през юли от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Този общ ангажимент да се допринесе за инициативата PURL ще засили още повече ангажимента на скандинавските и балтийските страни да подкрепят Украйна", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

"От съществено значение е Украйна да получи бързо жизненоважно оборудване за отбрана", добави той.

"Агресивната война, водена от Русия, представлява дългосрочна заплаха за европейската сигурност, трансатлантическата общност и международния ред, основан на правила", се посочва в съвместното изявление.

"Няма да допуснем тази заплаха да се материализира", се допълва в текста.

