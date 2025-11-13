Подробно търсене

Русия атакува украинския град Славянск с дронове

Анелия Пенкова
Руски военен пуска дрон срещу територията на Украйна. Снимка: Пресслужбата на Министерството на отбраната на Руската федерация чрез АП
Киев,  
13.11.2025 11:00
 (БТА)
Четири руски дрона "Геран 2" поразиха снощи територията на туристическия парк "Славкурорт" в Славянск, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Вадим Лях. 

Административни сгради в града в западната част на източната украинска Донецка област също са понесли щети или са били разрушени. Няма данни за жертви, написа Лях във "Фейсбук".

Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти, припомня Укринформ. 

Славянският курорт (наричан накратко Славкурорт) е местен туристически парк и един от най-старите балнеоложки курорти в Украйна. Създаден преди повече от 190 години, той се намира в североизточната част на град Славянск в Донецка област.

