На тържествена церемония в Пещера бе връчено знамето на XXV Ученически гвардейски отряд

На тържествена церемония на площад "България" в Пещера бе връчено знамето на XXV Ученически гвардейски отряд при Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Събитието събра представители на държавни институции, местната власт, общественици, Националната гвардейска част и граждани.

Приветствия към младите гвардейци отправиха кметът на община Пещера Йордан Младенов, началникът на кабинета на министъра на образованието Таня Михайлова, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов и съветникът на Президента по сигурността и отбраната полк. Илия Милушев, който е прочете поздравителен адрес от името на Румен Радев."Възпитаването на младото поколение в дух на патриотизъм е залог за пребъдването на България. Осъзнатият избор, който сте направили е достоен за възхищение. Носете гордо своите униформи и помнете традициите и славната ни история.", се казва в адреса от държавния глава, цитиран от пресцентъра на Общината.

Церемонията завърши с изпълнение на песента „Моя страна“, последвано от тържествено дефиле на младите гвардейци. Създаването на младежките гвардейски отряди е под патронажа на президента Румен Радев, с подкрепата на Националната гвардейска част и Министерството на отбраната.

Преди дни своето знаме получи и XXIV Ученически гвардейски отряд при Средно училище "Саво Савов" в гр. Пирдоп.