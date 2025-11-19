Подробно търсене

Николай Станоев
Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили
Илюстративна снимка: Cody Mathison/Mammoth Mountain via AP
Сантяго,  
19.11.2025 05:44
 (БТА)

Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в южната част на Чили, предаде ДПА, като се позова на властите.

Трагедията се разиграла в националния парк "Торес дел Пайне" в Патагония. В района е имало обилен снеговалеж, а скоростта на поривите на вятъра е достигала 190 километра в час.

Загинали са по двама мексиканци и германци и един британец.

"Торес дел Пайне" е обявен през 1978 г. за биосферен резерват на ЮНЕСКО, посочва ДПА. Един от най-известните национални паркове в Чили е прочут с трите си игловидни гранитни върха, издигащи се на около 2700 метра. По официални данни той привлича около 600 000 посетители годишно.

