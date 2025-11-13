Албания и Италия подписаха 15 споразумения, които укрепват стратегическото партньорство, на първо междуправителствено заседание в Рим

Албания и Италия подписаха 15 споразумения и меморандума за разбирателство, с което задълбочиха значително партньорството си в ключови стратегически области – от сигурността и гражданската защита до енергетиката и културата, предаде Албанското радио и телевизия.

Тези ангажименти бяха конкретизирани по време на първото междуправителствено заседание Албания – Италия, което се проведе днес в Рим.

Споразуменията, подписани от съответните министри, покриват широк спектър от общи интереси със специален фокус върху укрепване на албанския капацитет и икономическото сътрудничество, отбелязва медията.

Гражданска защита и сигурност, ключови приоритети

Значителна част от подписаните документи се фокусират върху укрепването на сигурността и гражданската защита в Албания. В това са включени областите гражданска защита и сигурност.

По отношение на гражданската защита днес е било подписано споразумение между двете правителства, свързано с отпускането на заем с цел създаването и укрепването на системата за гражданска защита на Албания.

В областта на сигурността е подписан меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на киберсигурността, както и друг оперативен меморандум срещу трафика на наркотици.

Отбрана

В областта на отбраната беше подписано споразумение за сътрудничество в отбранителния сектор и техническо споразумение за доставка на две патрулни лодки на италианската брегова охрана за албанските военноморски сили и брегова охрана.

Икономическо сътрудничество и инвестиции

Икономическото партньорство получи силен тласък с участието на големи италиански финансови институции, отбелязва Албанското радио и телевизия.

Енергетика

В енергийната сфера беше подписано финансово споразумение между италианската държавна банка към министерство на финансите (Cassa depositi e prestiti – CDP) и албанския Министерски съвет, което има за цел да подобри електропреносната мрежа в Северна Албания. Това е проект, свързан с щетите от земетресението с магнитуд 6,4 по скалата на Рихтер от 2019 г., припомня медията.

Промишленост

През април 2025 г. албанското дружество за производство и търговия с оръжия "КАЙО" (KAYO) и италианската корабостроителна компания "Финкантиери" (Fincantieri) подписаха споразумение за сътрудничество, с което поставиха началото на съвместна дейност във военноморската индустрия. Според информация на албанския информационен портал "Шчиптаря" споразумението включва производство на кораби в Албания както за нуждите на албанския флот, така и за износ за в бъдеще.

Албанският премиер Еди Рама съобщи при съвместно изявление с премиера Джорджа Мелони след междуправителственото заседание днес, че "Финкантиери" и КАЙО ще построят седем кораба в Албания, предаде италианската агенция АНСА.

Той допълни, че меморандумът за разбирателство между "Финкантиери" и КАЙО ще бъде предварителна стъпка към техническо споразумение за създаването на съвместно предприятие за модернизиране на корабостроителниците във военноморската база "Пашалиман" до Вльора (Югозападна Албания).

„Седем кораба ще бъдат построени в Пашалиман от италианско-албанска компания, като "Финкантиери" ще бъде от италианска страна, а КАЙО – от албанска страна“, каза Рама, цитиран от АНСА.

„Това е съвместно предприятие, което ще създаде работни места и знания за младите албанци, които ще бъдат добре платени и ще снабдяват Италия, Албания, ако имаме нужда от тях, и други страни с корабите, които са толкова важни в наши дни“.

Здравеопазване

Подписано е споразумение за реализиране на проект в подкрепа на неонатологията, целящо защита на децата и майките.

Култура

Партньорството беше задълбочено и в областта на изкуството с Меморандум за разбирателство между фондация MAXXI (Националният музей на изкуствата на XXI век) и Националната художествена галерия на Албания.

Междуправителственото заседание, проведено днес, бележи нова стъпка в отношенията между Албания и Италия, като придава конкретно измерение на стратегическото партньорство чрез поредица от проекти с пряко въздействие върху сигурността, икономиката и развитието на Албания, отбелязва Албанското радио и телевизия.