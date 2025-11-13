Подробно търсене

Георги Крумов
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Орландо
Гергана Топалова.Снимка: Николета Манджукова/БТА (БТ), Архив
Орландо,  
13.11.2025 19:04
 (БТА)

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени в Орландо, щата Флорида с награден фонд от 30 хиляди долара.

Във втория кръг поставената под номер 8 в схемата българка надделя с 6:2, 6:0 над американката Адриана Рийми. Единственото затруднение за 25-годишната Топалова бе в началото на мача, когато допусна пробив и с него Рийми поведе с 2:1 гейма. До края обаче всички останали 11 гейма завършиха в полза на българката.

На четвъртфиналите тя ще очаква победителката от двубоя между унгарката Лука Удварди и германката Емили Зайболд.

/ГК/

