Главнокомандващият на ВСУ заяви, че ситуацията в украинската Запорожка област се е влошила

Виктор Турмаков
Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски. Снимка: Press Service Of The President Of Ukraine via AP
Киев,  
11.11.2025 22:41
 (БТА)

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски  заяви днес, че ситуацията "се е влошила значително" в части на югоизточната украинска Запорожка област, където се водят тежки боеве с руските сили, предаде Ройтерс.

"Ситуацията се е влошила значително в направленията на Олександровка и Гуляйполе, където, използвайки своето числено предимство в жива сила и техника, противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел три селища", написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".

По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край пет селища в областта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ситуацията в обсадения град Покровск в Донецка остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс.

/ВТ/

