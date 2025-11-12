Подробно търсене

Кения заяви, че повече от 200 нейни граждани се бият на страната на Русия в Украйна

Алексей Маргоевски
Руски войници стрелят с 152-милиметрова гаубица "Гиацинт-Б" срещу позиции на украинските сили в Украйна, 15 май 2025 г. Снимка: Пресслужба на Министерството на отбраната на Руската федерация чрез АП
Найроби,  
12.11.2025 19:35
 (БТА)
Кения заяви днес, че повече от 200 нейни граждани се бият на страната на Русия във войната в Украйна и че агенции за набиране на бойци все още работят активно, за да привлекат още кенийци за участие в конфликта, предаде Ройтерс.

Миналата седмица Киев каза, че повече от 1400 граждани на близо 30 африкански държави са в състава на руските сили в Украйна, като някои от тях са били привлечени чрез измама.

Русия подмамва африканци да подписват договори, които украинският външен министър Андрий Сибига описа като "равнозначни на смъртно наказание". Той призова властите в африканските държави да предупредят гражданите си.

"Усилията за набиране на войници в Русия, както се предполага, са се разширили и включват африкански граждани, включително кенийци", каза Министерството на външните работи на Кения.

"Над 200 кенийци може да са се присъединили към руската армия [...] мрежите за набиране все още са активни както в Кения, така и в Русия", се допълва в изявлението.

Руското посолство в Найроби засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Според кенийското външно министерство посолството на Кения в Москва е регистрирало ранени сред някои от привлечените, на които, както се предполага, са били обещани до 18 000 долара за покриване на разходите за визи, транспорт и настаняване.

Операция, проведена близо до Найроби през септември, е спасила от заминаване 21 кенийци, които, по думите на министерството, са били подготвяни за изпращане за участие във войната в Украйна. Един човек е бил арестуван и ще бъде изправен пред съд във връзка със случая.

Министерството посочи, че спасените са били заблудени за характера на работата си и са смятали, че ще бъдат привлечени за небойни задачи като сглобяване на дронове, работа с химикали и боядисване, посочва Ройтерс.

/НС/

