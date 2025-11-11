Ръководителят на украинската делегация в преговорите с Русия Рустем Умеров е в Истанбул, за да деблокира процеса по размяна на пленници

Ръководителят на украинската делегация в преговорите с Русия - секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров - съобщи днес, че е в Истанбул, за да се опита "да деблокира" процеса по размяна на пленници с Москва, предаде Ройтерс.

"Току-що пристигнах в Истанбул. През следващите няколко дни ще работя в Турция и Близкия изток, за да деблокирам процеса по размяната. Имаше споразумение и то трябва да бъде изпълнено. Президентът на Украйна постави ясна задача: украинците трябва да се върнат у дома от плен. В следващите дни ще има срещи, включително в Турция. Фокусът е именно върху това - да се възобновят размените", написа във "Фейсбук" Умеров, цитиран от Укринформ.

При размяната на 2 октомври от плен в Русия бяха върнати в Украйна двама военнослужещи от 12-та бригада със специално предназначение "Азов", припомня Укринформ.