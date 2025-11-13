Русия заяви, че тази нощ е свалила 130 украински дрона

Подробно търсене

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
13.11.2025 07:52
 (БТА)

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ унищожиха и прехванаха 130 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ от 23:00 часа московско време на 12 ноември до 08:00 часа на 13 ноември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 130 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: по 32 - над териториите на Курска и Белгородска област, 20 - над територията на Воронежка област, 17 - над акваторията на Черно море, (. . .), 6 - над територията на Орловска област, 5 - над територията на Краснодарския край, 4 - над територията на Тамбовска област, 3 - над територията на Ростовска област, 2 - над територията на Брянска област и по един - над териториите на Тулска област и Московския регион", заяви руското ведомство.

Съобщава се още, че 7 дрона са свалени над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.

/БЗ/

