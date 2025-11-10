Подробно търсене

Украйна призна за проблеми със снабдяването на обсадения град Покровск и съседния Мирноград

Симеон Томов
Украински военнослужещ от 14-та бригада "Червона Калина" от състава на Националната гвардия на Украйна носи артилерийски снаряд към оръдие за обстрел на руските позиции край Покровск, Донецка област, 20 януари 2024 г. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Киев ,  
10.11.2025 18:33
 (БТА)
Военното командване на Украйна призна днес, че има проблем със снабдяването на град Покровск и съседния Мирноград на фона на продължаващите усилия на украинските военнослужещи да отблъснат настъпващите руски сили, предаде ДПА. 

Въпреки това, съобщенията, че Мирноград е напълно обсаден, не са верни, заявиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пред новинарския сайт "Украинска правда". Говорителят майор Андрий Ковалов не уточни от какво естество са проблемите с доставките, но опроверга твърденията, че руските войски имат пълен контрол над украинските пътища за снабдяване. 

Украинските войски в Мирноград вчера са получили боеприпаси, а ранените са били евакуирани, подчерта Ковалов. В Покровск украинските сили продължават да отблъскват руските нашественици, уточни той. 

След година на ожесточени боеве Покровск и Мирноград може би са напът да паднат в ръцете на Русия, отбелязва ДПА. Украинските позиции, чиято територия сега е сведена до няколко квадратни километра, са до голяма степен в обсега на руските безпилотни летателни апарати, което прави всяко движение изключително опасно. 

По-рано днес руското Министерството на отбраната повтори твърдението си, че украиските сили и в двата града са напълно блокирани. Според руската армия опитите на ВСУ да деблокират частите си в Покровск и Мирноград са осуетени. В същото време руските сили заявиха, че продължават настъплението си в районите на Покровск и близо до Гнатовка. 

Подобни изявления обаче често се оказват преувеличени, отбелязва ДПА. 

Преди началото на конфликта Покровск, който сега е напълно разрушен, е с население от около 60 000 души. Като основен железопътен възел, градът започна след пълномащабната инвазия на Москва през февруари 2022 г. да играе важна роля за снабдяването на украинските войски.

 

/ВС/

