Общата сума на проектите, по които работи към настоящия момент община Шумен, е в размер на 235 678 145 лева, каза зам.-кметът Даниела Русева

Общата сума на проектите, по които работи към настоящия момент община Шумен, е в размер на 235 678 145 лв., каза на брифинг за отчет на изпълнението за първите две години на мандата на управление заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм на община Шумен Даниела Русева. Тя поясни, че в това число са включени концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по първа покана. Там стойността е в размер на 16 995 531 лева.

"За две от КИТИ вече имаме сключени административни договори, в началото на следващата година очакваме да обявим първите обществени поръчки по тях, по третата концепция за териториални инвестиции, очакваме да сключим административен договор", коментира Русева. Вторите КИТИ, които са одобрени като административно съответствие, са на обща стойност 119 милиона лева, от тях за община Шумен са 102 милиона лева. За мен много съществено в тези КИТИ е, че екологията в две от тях е основна свързваща нишка в дейностите", каза още зам-кметът на община Шумен.

Тя добави, че 34 716 418 лева са осигурени за подобряване на енергийната ефективност на 5 обществени сгради и 20 жилищни сгради. По думите ѝ за осветление сумата е в размер на 2 428 919 лева, като включва подмяната на осветлението в гр. Шумен и предстоящата подмяна на осветлението в шест от селата в община Шумен. Има обжалване на процедура за селата, Общината спечели делото, но беше обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС), премина съдебното заседание и всеки момент очакваме съдебно решение от страна на ВАС, допълни Русева.

Тя представи проекти, които се изпълняват и по които кандидатства община Шумен и коментира финансирането им. Проектите за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на обществените сгради на Община Шумен, кметство с. Мадара, Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", Регионален Исторически Музей - Шумен, спортен комплекс "Плиска", е в общ размер 13 034 678 лв. Проектите за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на многофамилни жилищни сгради (20 жилищни блока) са с общ размер на 21 681 739 лв. Проект "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в град Шумен" е в общ размер на 832 811 лв. Проект "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в община Шумен", обхващащ селата Салманово, Царев брод, Мараш, Мадара, Ивански и Дибич е с общ размер 1 596 108 лв.

Проект "Устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище" е в общ размер на 10 129 810 лв., проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен" е в общ размер на 36 618 994 лв., проект "Изграждане на компостираща инсталация за нуждите на РСУО – Шумен" е в общ размер 10 369 997 лв. проект "Техническа помощ за инвестиции в Зоологическа градина, Зоопарк "Кьошкове" е в общ размер 148 838 лв.

Проект "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически автомобил, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социалните услуги в Община Шумен" е в общ размер на 750 079 лв. Проект "Утвърждаване на интеркултурно образование чрез култура, наука и спорт" е с размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ 412 227 лева. По проект "Развитие на дуалната система на обучение в професионално образование и обучение" Община Шумен е партньор и е поела ангажимент да провежда информационна кампания, свързана с професионалното обучение на учениците, коментира още Русева.

В частта "екология" за периода 2024 - 2025 г. най-важните дейности са: обявени седем обществени поръчки във връзка с изпълнението на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“ и сключени договори за голяма част от тях; обявени шест обществени поръчки по процедурата за компостиращата инсталация; изработване на обществени поръчки и обявени обществени поръчки за транспортиране и третиране на смесени битови отпадъци, за третиране на строителни отпадъци; за технически проект за модулна пречиствателна станция за инфилтрат, за инертни строителни отпадъци; изготвяне на план-сметки за необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2025 и 2026 г.; участие при разработване на новите основи за такса битови отпадъци и на изменение в Наредбата за местните данъци и такси; ендоскопско обследване на състоянието на водоземно съоръжение Р-2 "Мараш", както и 72-часово водочерпене и изследване на водата, каза зам.-кметът на Шумен.

Русева коментира още, че през 2024 и 2025 г. е създадена организация за почистване на 71 нерегламентирани сметища в 21 населени места в община Шумен, като са проведени кампании "Да изчистим България", кампании за излезли от употреба автомобилни гуми, кампании за събиране на ненужни дрехи и текстил, кампании "Екоклас" на територията на училища, както и кампанията "Нов блясък за старите чешми", която продължава и към момента.

За календарната 2024 г. от Общинското предприятие (ОП) „Чистота“ са извозени към площадката за претоварване 20993,52 тона смесени битови отпадъци и 438,72 тона биоразградими отпадъци, събрани от гр. Шумен и кварталите "Мътница", "Макак" и "Дивдядово". Депонирани са 407,48 т отпадъци от почистване на улици в Шумен, 200,28 т едрогабаритни отпадъци и 384,82 т от нерегламентирани сметища. До края на месец септември 2025 г. от ОП „Чистота“ са извозени към площадката за претоварване 15991,46 тона смесени битови отпадъци и 59,52 тона биоразградими отпадъци, събрани от гр. Шумен и кварталите Мътница, Макак и Дивдядово. Депонирани са 147,94 т отпадъци от почистване на улици в гр. Шумен, 199,24 т едрогабаритни отпадъци и 786,74 т от нерегламентирани сметища, каза на брифинга Русева. По думите ѝ глобите и санкциите в направление "Чистота", събрани през 2024 г., са 215 хил. лв., а през 2025 г. - до 15 октомври - са събрани 208 хил. лв.

В областта на туризма за периода 2024 - 31 октомври 2025 г. постигнахме 8,2% ръст на пренощувалите лица и 12% ръст на нощувките в община Шумен, подчерта зам.-кметът на Шумен. "Това означава, че хората, които идват в Шумен, остават повече време за повече от една или две нощувки, тоест им харесва в нашия град. Мемориалният комплекс Създатели на българската държава" за същия период е посетен от 12% повече туристи, към настоящия момент ОП "Туризъм, публични прояви и атракции" е увеличило сумите по своята план-сметка с повече от 30%, като бяха създадени и нови дейности", каза още Русева и припомни, че Община Шумне на 1 ноември е получила награда "Дестинация България" за най-бързо развиваща се дестинация в сферата на туризма.

Както БТА съобщи, през 2024 и 2025 г. Община Шумен осигури стабилно и добре координирано управление на публичните политики и услуги, каза на брифинга кметът на Шумен проф. Христо Христов. Финансовата политика на Община Шумен е устойчива, приходите са увеличени, каза зам.-кметът по бюджет и финанси Бейнур Ахмед. Има приблизително стопроцентов обхват на подлежащите на образование в община Шумен, каза зам.-кметът по образование и култура Даниела Савчева. Приети са Генерален план и Наредба за организацията на движението в гр. Шумен, каза на брифинг зам.-кметът по икономическо развитие на община Шумен Николай Колев. За 2024 г. и 2025 г. Община Шумен осигури над 34 млн. лв. за саниране на сгради, каза зам.-кметът инж. Андреан Ваньов.