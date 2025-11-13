Подробно търсене

Комисията по околната среда не подкрепи проекторешение на ПП-ДБ, което предвижда задължаване на властите за анализ и мерки за превенция на наводненията

Лилия Йорданова
Комисията по околната среда не подкрепи проекторешение на ПП-ДБ, което предвижда задължаване на властите за анализ и мерки за превенция на наводненията
Комисията по околната среда не подкрепи проекторешение на ПП-ДБ, което предвижда задължаване на властите за анализ и мерки за превенция на наводненията
Комисията по околната среда и водите провежда заседание в сградата на Народното събрание. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
13.11.2025 20:09
 (БТА)

Парламентарната комисия по околната среда и водите не подкрепи проект на решение за задължаване на членовете на Министерски съвет и органите на местното самоуправление за установяване на причините за наводненията и за предприемане на действия за ограничаването им. Проектът, който беше отхвърлен с два гласа „за“, шест гласа „против“ и шест гласа „въздържал се“, беше внесен от Божидар Божанов (ПП-ДБ) и група народни представители. 

Вносителите предлагаха шест стъпки във връзка с установяване на причините за последните наводнения и за превенция на последващи такива, както и за мерки за предотвратяване на бъдещи щети и най-вече човешки жертви. 

Предвиждаше се да задължат представителите на изпълнителната власт в едномесечен срок да извършат анализ на състоянието на инфраструктурата и причините за бедственото положение и наводненията, случили се на 3 октомври, в т.ч. свързани с незаконно строителство върху речни корита и дерета, и прилежащите им територии, включително анализ на състоянието на горските територии, попадащи във водосбора на засегнатите общини и добитата дървесина за последните 10 години. Предлагаше се също в едномесечен срок да се установят органите и лицата, участващи в извършването и  разрешаването на незаконни строителни дейности, които са повишили риска за наводненията, причинили щетите и човешките жертви на 3 октомври.

Министър Манол Генов коментира, че Министерството на околната среда и водите е предприело необходимите действия относно бедствията. По отношение на механизмите за ранно оповестяване в България вече съществува системата BG Alert, отбеляза Генов.

Сред присъстващите бяха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните. 

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:46 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация