ФЕНА: „Трансперънси Интърнешънъл Босна и Херцеговина“ призовава за по-голямо участие на обществеността в процеса на вземане на решения

Процесът на вземане на решения на всички нива на управление в Босна и Херцеговина е до голяма степен непрозрачен и са необходими повече усилия за увеличаване на участието на обществеността в тези процеси, беше подчертано на конференцията „Отворено правителство за отворено общество“, проведена в Мостар, организирана от „Трансперънси Интърнешънъл Босна и Херцеговина“ (ТИ БиХ, Transparency International, TI BiH), предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

„Очевидно е, особено през последните години, че законите много често се приемат чрез спешни процедури, правителствата не са достатъчно прозрачни в тези процеси и обществеността като цяло не участва“, каза програмният мениджър на ТИ БиХ Емсад Диздаревич в изявление пред репортери.

Анализът на ТИ БиХ показа, че никое от 14-те правителства на Босна и Херцеговина не публикува предварително материали за заседанията си, а само няколко публикуват приетите документи. Ситуацията е малко по-добра в парламентите – всички публикуват дневния ред, но четири кантона (Херцеговина-Неретва, Централна Босна, Босненско-Подрински и Кантон 10) не публикуват материали от заседанията си.

„Искаме да се свържем с представители на правителствата и парламентите, за да проучим начини за подобряване не само на прозрачността, но и на участието на всички участници в процесите на вземане на решения чрез включване на гражданското общество и медиите“, добави Диздаревич, подчертавайки необходимостта от истинско, а не само формално, участие на обществеността.

Премиерът на Зеница-Добойския кантон (ZDC) Незир Пивич определи кантона си като положителен пример по отношение на прозрачността на управлението.

„Миналата година постигнахме значителен напредък в борбата с корупцията, като създадохме Служба за борба с корупцията, осигурихме персонал и я подсилихме, и сме на път да приемем един от най-важните закони – Закона за деклариране на имуществото на лицата, заемащи публични длъжности. Той е в последната си фаза и очаквам приемането му на някоя от предстоящите сесии“, каза Пивич.

Той подчерта важността на сътрудничеството с неправителствения сектор, което може да помогне за подобряване на комуникацията с гражданите и предотвратяване на разпространението на дезинформация.

Опитът на област Бръчко беше представен от председателя на Общинския съвет на област Бръчко, Дамир Булчевич.

Той отбеляза, че всички заседания на съвета са публични, а материалите са достъпни на официалния уебсайт.

„В следващия период планираме да изменим закона за бюджета, за да се отдели определен процент от бюджета за обществено обсъждане. Например това може да бъде около шест милиона конвертируеми марки, така че чрез обществен дебат гражданите и гражданските сдружения да разполагат с част от бюджета. Вярвам, че това изменение ще бъде прието много скоро“, каза Булчевич.

