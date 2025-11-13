Законопроект за ратифициране на споразумение относно предоставяне на информация за криптоактиви и финансови сметки прие на първо гласуване Комисията по бюджет и финанси

Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация съгласно Рамката за предоставяне на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки бе приет с 15 гласа „за“, нито един „против“ и 5 гласа „въздържал се“ от Комисията по бюджет и финанси към парламента.

Заместник-министърът на финансите Галя Димитрова представи внесеният от Министерски съвет законопроект относно Споразумението (Многостранното споразумение относно CARF) и Допълнението (Допълнението към Многостранното споразумение относно CRS).

Двата акта са подписани от Република България на 26 ноември 2024 г. в Асунсион (Парагвай) по време на среща на 17-ото Пленарно заседание на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Към настоящия момент 49 юрисдикции са се присъединили към Многостранното споразумение относно CARF и 52 юрисдикции - към Допълнението към Многостранното споразумение относно CRS.

С решение от заседанието на Министерския съвет на 13 ноември 2024 г. министърът на финансите е упълномощен да подпише декларациите за присъединяване на Република България към двата акта при условие за последваща ратификация.

С документа се предлага въвеждането на нови глобални правила за автоматичен обмен на информация по отношение на криптоактивите, както и допълнения към автоматичния обмен на информация за финансови сметки. Тези два проекта са взаимосвързани, като целта на новите правила е да се повиши данъчната прозрачност по отношение на криптоактивите и електронните пари и да се подобри административното сътрудничество чрез обмен на получената информация между компетентните органи.

Наред с това въз основа на натрупаната практика и направен от ОИСР анализ на Общия стандарт за предоставяне на информация (CRS) се правят изменения и допълнения в съществуващите правила за автоматичен обмен на информация за финансови сметки. В обхвата на стандарта се включват електронните пари, цифрови валути на централни банки и косвените инвестиции в криптоактиви чрез деривати и инвестиционни инструменти. Също така се засилват изискванията за комплексна проверка и за предоставяне на информация. Към настоящия момент правилата на стандарта са регламентирани в българското законодателство в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, посочват вносителите.