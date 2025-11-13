Никой измежду ОАЕ и Ирак не успя да вземе предимство преди реванша в битката за последната квота за световното първенство по футбол в Азия

site.btaНикой измежду ОАЕ и Ирак не успя да вземе предимство преди реванша в битката за последната квота за световното първенство по футбол в Азия
Отборите на ОАЕ и Ирак завършиха 1:1 в първия мач от финалния кръг на квалификациите в зона Азия за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.
Всичко по-интересно на стадион "Мохамед бин Зайед" в Абу Даби се случи през първото полувреме, в което гостите от Ирак имаха игровата инициатива. Те успяха да поведат още в десетата минута, когато Али ал Хамади реализира с мощен удар от близка дистанция след разбъркване в полето на домакините.
Равенството обаче бе възстановено много бързо, тъй като в 18-ата минута Луан Перейра надскочи персоналния си бранител и с глава засече центриране от десния фланг, за да вкара майсторски за 1:1.
До почивката Ирак имаше още две много добри възможности да си върне аванса, но ги пропусна.
През голяма част от втората част темпото на игра бе доста ниско, а в заключителните десетина минути домакините от ОАЕ опитаха да осъществят натиск и стигнаха до няколко добри възможности. Най-интересната от тях бе в шестата минута на добавеното време, когато Кайо Лукас вкара след центриране от фаул, но попадението му правилно бе отменено заради засада.
Реваншът, който ще определи отбора от Азия, играещ в интерконтиненталния плейоф за класиране на Мондиала догодина, е във вторник на стадиона в Басра.
/ГК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина