Никой измежду ОАЕ и Ирак не успя да вземе предимство преди реванша в битката за последната квота за световното първенство по футбол в Азия

Отборите на ОАЕ и Ирак завършиха 1:1 в първия мач от финалния кръг на квалификациите в зона Азия за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Всичко по-интересно на стадион "Мохамед бин Зайед" в Абу Даби се случи през първото полувреме, в което гостите от Ирак имаха игровата инициатива. Те успяха да поведат още в десетата минута, когато Али ал Хамади реализира с мощен удар от близка дистанция след разбъркване в полето на домакините.

Равенството обаче бе възстановено много бързо, тъй като в 18-ата минута Луан Перейра надскочи персоналния си бранител и с глава засече центриране от десния фланг, за да вкара майсторски за 1:1.

До почивката Ирак имаше още две много добри възможности да си върне аванса, но ги пропусна.

През голяма част от втората част темпото на игра бе доста ниско, а в заключителните десетина минути домакините от ОАЕ опитаха да осъществят натиск и стигнаха до няколко добри възможности. Най-интересната от тях бе в шестата минута на добавеното време, когато Кайо Лукас вкара след центриране от фаул, но попадението му правилно бе отменено заради засада.

Реваншът, който ще определи отбора от Азия, играещ в интерконтиненталния плейоф за класиране на Мондиала догодина, е във вторник на стадиона в Басра.